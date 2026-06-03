Создатели Tomb Raider: Legacy of Atlantis сообщили, что при разработке использовали ИИ

Во время вчерашней презентации PlayStation State of Play разработчики Flying Wild Hog и Crystal Dynamics представили новый трейлер Legacy of Atlantis, ремейка оригинальной Tomb Raider. В игре Лара будет путешествовать из страны в страну в поисках Отпрыска Атлантиды, встречая на своем пути множество противников и сталкиваясь с головоломками.

После выхода этого трейлера на странице игры в Steam появилось предупреждение об использовании ИИ, в котором говорится:

Инструменты с поддержкой ИИ использовались во время разработки для поддержки некоторых ранних исследований и временного контента. Любые ресурсы, созданные с помощью ИИ, были либо заменены, либо доработаны людьми, чтобы сохранить творческое и художественное видение команды разработчиков.

Подобные заявления становятся все более распространёнными на страницах продаж видеоигр, поскольку эта технология все больше становится частью процесса разработки. Недавний пример — Crimson Desert, в заявлении разработчика которой говорится, что «технология генеративного ИИ используется в качестве вспомогательного средства при создании некоторых 2D-объектов».

Что касается Tomb Raider, то, хотя ранее релиз Legacy of Atlantis был запланирован на 2026 год, теперь игра выйдет в следующем году, 12 февраля, а обладателям делюкс-издания на два дня раньше – 10 февраля. Она будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК в Steam и Nintendo Switch 2.