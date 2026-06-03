Стали известны системные требования Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Сегодня, во время мероприятия Sony PlayStation State of Play, Amazon Game Studios, Crystal Dynamics и Flying Wild Hog объявили дату релиза Tomb Raider: Legacy of Atlantis, которая выйдет 12 февраля 2027 года на ПК в Steam, Xbox Series, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Разработчики также опубликовали системные требования. Минимальные системные требования включают операционную систему Windows 10 или 11 в 64-битной версии, процессор уровня Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600, а также 16 ГБ оперативной памяти. В качестве видеокарты подойдут NVIDIA GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти, RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700. Для установки игры потребуется около 80 ГБ свободного места на диске.
Рекомендуемые системные требования предполагают качестве процессора Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X, а для более комфортной игры — видеокарты уровня NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10/11 64 Bit
- Процессор: Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GTX 1070 (8GB) / RTX 2060 Super / AMD RX 5700
- Место на диске: 80 ГБ
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10/11 64 Bit
- Процессор: Intel i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
- Место на диске: 80 ГБ
А чё в следующем году релиз то? Я думал на сентябрь запланировали, ну пи*дец тугосери...
У всех ue5 игр, одинаковые системные требования.
На последних версиях движка.
9070XT или 5070ti - 4K60fps | 4K75fps DLSS Q \ FSR Q +FGx2 - 120fps // Александр Дельтазавр