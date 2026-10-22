Студия Blend Cota и Crystal Dynamics воссоздадут тридцать лет приключений Лары Крофт на холсте

Студия Blend Cota Studios в сотрудничестве с компанией Crystal Dynamics представила картину Lethal Lara («Смертоносная Лара»). Выпуск полотна приурочен к 30-летнему юбилею Лары Крофт и культовой медиафраншизы Tomb Raider. Произведение положит начало масштабной авторской коллекции художника Бленда Коты, посвященной ключевым историческим и наиболее динамичным моментам из игровой серии.

Проект Lethal Lara реализуется в рамках Tomb Raider 30 — масштабной годовой программы, приуроченной к трехлетию франшизы. В преддверии юбилея Crystal Dynamics привлекает ведущих партнеров из индустрии видеоигр, моды, издательского дела, коллекционирования и изобразительного искусства. Программа мероприятий предусматривает релиз эксклюзивного мерча, игровой периферии, брендовой одежды, комиксов и памятных сувениров.

Арт-коллекция создается в тесном партнерстве с разработчиками франшизы. В нее войдут как оригинальные живописные полотна, так и ограниченные тиражи (лимитированные серии), а также художественные принты. Детали проекта и условия приобретения работ опубликованы на официальном сайте Blend Cota Studios.