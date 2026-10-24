Студия Crystal Dynamics подготовила музыкальные треки в честь 30-летия Tomb Raider

Студия Crystal Dynamics празднует 30-летний юбилей серии Tomb Raider целой серией анонсов, которые включают в себя музыкальные релизы, цифровые арты, а также подробности о грядущей игре Tomb Raider Legacy of Atlantis.

Среди главных новинок — коллекция Lo-Fi ремиксов, созданная продюсером ThatNorskChick. В нее вошли переосмысленные музыкальные темы из разных частей серии, дополненные репликами Лары Крофт в озвучке актрисы Эликс Вилтон Реган. Художница Tholia подготовила обложку для этого альбома и анимированный арт в поместье Крофт, на котором можно отыскать множество пасхалок.

По задумке Norsk, альбом ведет слушателя через всю жизнь Лары Крофт: он открывается трилогией "Выжившей", затем уходит к классическим тайтлам от Core Design, переходит к Tomb Raider: Legend и Underworld, а после отдает дань уважения Lara Croft and the Temple of Osiris. Финальной точкой сборника стала Tomb Raider: Anniversary.

Кроме того, в сотрудничестве с музыкальным экспертом Гарри Хиндсом ведется работа по переносу более 500 официальных музыкальных треков из Tomb Raider на стриминговые сервисы. Масштабный релиз запланирован на ноябрь — в него войдут как ранее не издававшиеся материалы, так и совершенно новые треки.