Тайны инков и заговор корпораций: завязку ремейка Tomb Raider преподнесли в виде журналистского расследования

Создатели Tomb Raider Legacy of Atlantis оригинально раскрывают завязку сюжета в формате псевдодокументального расследования в Перу. В рамках промокампании Amazon Games и Crystal Dynamics опубликовали в вымышленном журнале Astonishing Travels статью об исчезновении Лары Крофт в Андах. Публикация построена как острая дискуссия между главным редактором Норой Беннетт и колумнистом Джулианом Мерсером, которые пытаются разгадать тайну последнего загадочного путешествия героини

Журналистское расследование строится на авиационных отчетах, спутниковых снимках и свидетельствах местных жителей. Согласно этим данным, Лара Крофт прибыла на заброшенный аэродром, а затем ушла в изолированное горное поселение. Руководитель издания, однако, скептически относится к подобным выводам и призывает читателей четко разграничивать факты и домыслы.

Главная интрига — появление в регионе самолета, принадлежащего печально известной корпорации Natla Technologies. За два дня до прибытия главной героини это воздушное судно доставило в Перу таинственного американца, который сразу начал слежку и последовал за ней. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Мерсер считает такое совпадение обстоятельств неслучайным и намекает на глобальное противостояние между археологом и транснациональной компанией.

Ключевая тема расследования — поиски Вилькабамбы, последнего прибежища инков. Вопреки официальной версии, отдающей приоритет Эспириту-Пампе, Мерсер указывает на нестыковки в документах и рассказы местных жителей. По версии журналиста, в регионе остаются неоткрытые древние цитадели, которые и надеялась найти Лара Крофт.

Финал публикации оставляет читателей с глубоким чувством тайны и незавершенности. По информации медиа, Крофт зашла вглубь горного массива вместе с местным проводником, который впоследствии пропал без вести. В то же время раненый американский агент позже в одиночку вернулся в поселок, отказавшись от преследования. Статья заканчивается предупреждением о смертельной опасности высокогорья, так и не раскрыв, что именно нашла Лара Крофт в самом сердце Анд.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 2027 год для ПК и консолей.