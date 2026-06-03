Tomb Raider: Legacy of Atlantis будет защищена Denuvo

Как и предполагалось ранее, релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis действительно перенесли на следующий год. Во время презентации State of Play разработчики показали новый геймплейный трейлер и подтвердили дату выхода — 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Несмотря на перенос, проект продолжает привлекать внимание фанатов серии. Обновлённая версия классической первой части Tomb Raider создаётся студиями Crystal Dynamics и Flying Wild Hog на Unreal Engine 5 и предложит полностью переработанную графику, современный геймплей и расширенное повествование.

Впрочем, без ложки дёгтя не обошлось. Пользователи заметили, что на странице игры в Steam появилось упоминание антипиратской защиты Denuvo. Это решение уже вызвало волну недовольства среди игроков, поскольку Denuvo часто критикуют за возможное влияние на производительность и дополнительную нагрузку на систему.