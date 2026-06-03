Tomb Raider: Legacy of Atlantis будет защищена Denuvo

Как и предполагалось ранее, релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis действительно перенесли на следующий год. Во время презентации State of Play разработчики показали новый геймплейный трейлер и подтвердили дату выхода — 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Несмотря на перенос, проект продолжает привлекать внимание фанатов серии. Обновлённая версия классической первой части Tomb Raider создаётся студиями Crystal Dynamics и Flying Wild Hog на Unreal Engine 5 и предложит полностью переработанную графику, современный геймплей и расширенное повествование.
Впрочем, без ложки дёгтя не обошлось. Пользователи заметили, что на странице игры в Steam появилось упоминание антипиратской защиты Denuvo. Это решение уже вызвало волну недовольства среди игроков, поскольку Denuvo часто критикуют за возможное влияние на производительность и дополнительную нагрузку на систему.
Пфф, наплевать. Гипервизор есть как минимум.
Волна недовольства в стакане. Еще чаще ее критикуют те, кто покупать вообще не собирался или не имеет такой возможности. Тем же, кому проект интересен, абсолютно все равно, установлена там какая-то защита или нет.
Акация на моем подоконнике оказывает более сильное влияние на производительность, чем Денуво. Могу тесты предоставить, в которых будет отличие на 3 фпс.
п.с. ПГ, сделайте отдельную страницу для игры, почему новости привязаны к оригиналу 1996 года?
Недовольство тех,кто планировал погамать на халяву?
Пофиг разрабы потеряли свой движок пусть идут в пень со своим мусор на UE5, ладно нет у разрабов движка, а тут после столько лет а давай мы выкинем все 10 летние наработки просто в мусорное ведро, просто команда мечты, биба и боба.
Их боротьба. Сейчас это что-то из разряда "в игре будет супер-пупер защита старфорс".