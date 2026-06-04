Tomb Raider: Legacy of Atlantis - это оригинальная игра, которую "переосмыслили и улучшили" благодаря новым технологиям

Предстоящий ремейк самого первого приключения Лары Крофт, получивший название Tomb Raider: Legacy of Atlantis, обещает стать не просто банальным графическим обновлением, а масштабным переосмыслением культовой игры 1996 года. Создатели обещают сохранить дух оригинала, разбавив его возможностями, которые ранее были недоступны из-за отсутствия технологий..

Руководитель отдела контента и сообщества Amazon Game Studios Майкл Лован поделился подробностями того, чего стоит ожидать от новой игры. По его словам, Legacy of Atlantis создается с огромным уважением к первоисточнику.

Это именно то приключение, которое помнят фанаты, но переосмысленное так, как это было невозможно сделать 30 лет назад, и дополненное новыми сюрпризами. Неважно, выжжена ли оригинальная игра в вашей памяти или вы встречаетесь с Ларой впервые — это лучший способ узнать, с чего началась легенда.



— написал Лован.

Напомним, озвращение к корням франшизы происходит уже не в первый раз. В прошлом был как ремейк Tomb Raider: Anniversary 2007 года, так и недавний сборник Tomb Raider 1-3 Remastered. И если последний смог аккуратно подтянуть графику, не ломая старый, порой неповоротливый по современным меркам геймплей, то Legacy of Atlantis пойдет дальше. Студия намерена использовать мощности современного железа, чтобы с нуля воссоздать масштабные локации и креативные головоломки, не разрушив при этом классическую атмосферу.

Остается только надеитсся, что у авторов получится найти идеальный баланс и не они станут перегружать классику элементами в духе перезапуска 2013 года. Legacy of Atlantis задумывается скорее как своеобразная интерактивная дань уважения, которая позволит как ветеранам, так и новому поколению игроков совершить экскурс в историю перед выходом следующей крупной части франшизы — Tomb Raider: Catalyst.

Узнать, какие именно сюрпризы приготовили разработчики в затерянных гробницах, игроки смогут в феврале 2027 года.