Tomb Raider: Legacy of Atlantis - это оригинальная игра, которую "переосмыслили и улучшили" благодаря новым технологиям

Предстоящий ремейк самого первого приключения Лары Крофт, получивший название Tomb Raider: Legacy of Atlantis, обещает стать не просто банальным графическим обновлением, а масштабным переосмыслением культовой игры 1996 года. Создатели обещают сохранить дух оригинала, разбавив его возможностями, которые ранее были недоступны из-за отсутствия технологий..
Руководитель отдела контента и сообщества Amazon Game Studios Майкл Лован поделился подробностями того, чего стоит ожидать от новой игры. По его словам, Legacy of Atlantis создается с огромным уважением к первоисточнику.
Это именно то приключение, которое помнят фанаты, но переосмысленное так, как это было невозможно сделать 30 лет назад, и дополненное новыми сюрпризами. Неважно, выжжена ли оригинальная игра в вашей памяти или вы встречаетесь с Ларой впервые — это лучший способ узнать, с чего началась легенда.
— написал Лован.
Напомним, озвращение к корням франшизы происходит уже не в первый раз. В прошлом был как ремейк Tomb Raider: Anniversary 2007 года, так и недавний сборник Tomb Raider 1-3 Remastered. И если последний смог аккуратно подтянуть графику, не ломая старый, порой неповоротливый по современным меркам геймплей, то Legacy of Atlantis пойдет дальше. Студия намерена использовать мощности современного железа, чтобы с нуля воссоздать масштабные локации и креативные головоломки, не разрушив при этом классическую атмосферу.
Остается только надеитсся, что у авторов получится найти идеальный баланс и не они станут перегружать классику элементами в духе перезапуска 2013 года. Legacy of Atlantis задумывается скорее как своеобразная интерактивная дань уважения, которая позволит как ветеранам, так и новому поколению игроков совершить экскурс в историю перед выходом следующей крупной части франшизы — Tomb Raider: Catalyst.
Узнать, какие именно сюрпризы приготовили разработчики в затерянных гробницах, игроки смогут в феврале 2027 года.
Переосмыслили (уменьшили Ларке грудь)
Старым фанатам тут пока тяжело разглядеть «ту самую» легенду. Визуально и по динамике это пока выглядит как стандартный современный экшен. Хотя очень надеюсь на лучшее. Помню, как залипал в первый ремейк (Anniversary) 2007 года, на то время игра мне казалась просто бомбической, если и тут всё таки с уважением подойдут, то с удовольствием поддержу разрабов рублём.
Какая же она страшная.. это просто ***дец.
лицо сделали страшнее тело худее... а для кого игра то? загадки разгадывать? тогда и лару можно убрать
жаль что они отказались от своего моторчика в пользу обезличенного пятого анрила