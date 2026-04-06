Tomb Raider: Legacy of Atlantis могут перенести на 2027 год - инсайдеры бьют тревогу

Похоже, долгожданный ремейк Tomb Raider: Legacy of Atlantis может выйти позже, чем ожидалось. По данным инсайдера RaidersSociety, релиз игры, ранее запланированный на 2026 год, якобы перенесён на февраль 2027-го.

Проект был представлен студией Crystal Dynamics на The Game Awards 2025 как полноценное переосмысление самой первой части серии Tomb Raider. Разработчики обещали полностью переработанные системы боя и исследования, что делает игру одним из самых амбициозных проектов франшизы за последние годы.

Пока информация о переносе остаётся на уровне слухов, однако источник ранее уже делился достоверными данными о серии до официальных анонсов. Дополнительные вопросы вызывает и ситуация внутри студии: за последний год Crystal Dynamics пережила несколько волн сокращений. Хотя разработчики уверяют, что полностью привержены созданию новых частей Tomb Raider, подобные изменения нередко влияют на сроки производства.

Перенос, если он подтвердится, станет разочарованием для фанатов — особенно с учётом того, что 2026 год совпадает с 30-летием франшизы. Выход ремейка в юбилейный период мог бы стать символичным возвращением к истокам.

Впрочем, задержки в современной индустрии уже стали нормой, особенно для крупных AAA-проектов. Если слухи верны, дополнительное время может пойти игре на пользу, позволив довести амбициозное переосмысление до нужного уровня качества.