Tomb Raider: Legacy of Atlantis - никаких подсказок и система крафта

Оригинальная Tomb Raider была сложной игрой — она заставляла шаг за шагом карабкаться через замысловатые уровни полные головоломок. В следующих играх серии геймплей и окружение становились дружелюбнее по отношению к игроку: появлялись чётко обозначенные тропы и зацепки, чтобы игрок видел куда двигаться дальше и как решить головоломку. А вот в Tomb Raider: Legacy of Atlantis разработчики хотят вернуться к старой концепции, вернуть на первый план: самостоятельное решение сложных головоломок, исследование и ощущение одиночества.

Мы намеренно оставляем игрока одного в такие моменты, — говорит Джефф Адамс (Experience director в Crystal Dynamics) в 429-м выпуске Edge Magazine. — Пусть сам исследует, бродит по локациям, может наткнется на что-то неожиданное. Никаких подсказок. В этом вся суть: будь смелее, иди, исследуй, заблудись — а потом найди дорогу обратно. Одно только путешествие по миру принесет море удовольствия.

Дух головоломок из оригинала определённо чувствовался в демоверсии Legacy of Atlantis с Summer Game Fest. А последующие показы продемонстрировали, как разработчики балансируют: внося в игру современные аспекты, но при этом не «ведут игрока за ручку» (порочная тенденция которая захватила столько современных игр).

Но как решить, какие аспекты оригинальной игры перенести в современный ремейк?

Представьте, что вы только что прошли первую Tomb Raider, закрыли глаза и прокручиваете прохождение в голове. Мозг помнит моменты, которые вызвали больше всего эмоций, — объясняет Майкл Кук, креативный директор Flying Wild Hog. — Эти моменты, локации, пейзажи, предметы, которые врезались в память, — именно они должны попасть в игру почти без изменений.

Эта идея — сохранить дух оригинала, но не быть обязанным следовать ему во всём — отчасти объясняет, почему разработчики решили добавить систему крафта. Решение, которое у фанатов уже вызвало споры.

Когда мы поднимаем уровень реализма, некоторые вещи из оригинала становится сложно оправдать, — объясняет Адамс. — Одна из них — найти аптечку в гробнице, которая была затеряна 10 000 лет

Так появляется система создания лечебных предметов и других усилений — в основном из материалов, которые реально можно найти в этих гробницах или рядом с ними.

Исследование и возможность заблудиться были определяющими элементами оригинальной Tomb Raider. Сегодня разработчики уделяют должное внимание возвращению этих элементов. Многие геймеры любят приключения в стиле Uncharted: когда всё рушится и взрывается, а ты карабкаешься по склону по чётко обозначенному пути. Но иногда хочется, чтобы приключенческие игры были менее "дружелюбны", а их прохождение более "неочевидным".