Tomb Raider: Legacy of Atlantis официально включили в канон Survivor-трилогии

Crystal Dynamics подтвердила, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis не является отдельным переосмыслением оригинальной игры 1996 года. События ремейка происходят в той же вселенной, что и трилогия Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, а главной героиней остается та же Лара Крофт.

В интервью IGN директор по игровому опыту Джефф Адамс заявил, что события Survivor-трилогии уже произошли, а в Legacy of Atlantis игроки увидят Лару на более позднем этапе её карьеры:

«События серии Survivor действительно произошли, и это та же самая Лара. Просто теперь мы встречаем её на другом этапе её приключений».

Таким образом, ремейк оригинального Tomb Raider фактически становится продолжением истории современной версии Лары, а не перезапуском с нуля.

Это решение также поднимает вопросы о каноне серии. Если события первой Tomb Raider теперь считаются частью истории Survivor-Лары, то в будущем Crystal Dynamics может аналогичным образом интегрировать и другие классические игры франшизы.

При этом разработчики отмечают, что Legacy of Atlantis останется самостоятельным приключением, поэтому проходить современную трилогию перед игрой не потребуется. Однако знакомство с предыдущими играми поможет лучше понять развитие персонажа и её путь к статусу легендарной расхитительницы гробниц.