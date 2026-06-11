Tomb Raider: Legacy of Atlantis официально включили в канон Survivor-трилогии

Crystal Dynamics подтвердила, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis не является отдельным переосмыслением оригинальной игры 1996 года. События ремейка происходят в той же вселенной, что и трилогия Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, а главной героиней остается та же Лара Крофт.
В интервью IGN директор по игровому опыту Джефф Адамс заявил, что события Survivor-трилогии уже произошли, а в Legacy of Atlantis игроки увидят Лару на более позднем этапе её карьеры:
«События серии Survivor действительно произошли, и это та же самая Лара. Просто теперь мы встречаем её на другом этапе её приключений».
Таким образом, ремейк оригинального Tomb Raider фактически становится продолжением истории современной версии Лары, а не перезапуском с нуля.
Это решение также поднимает вопросы о каноне серии. Если события первой Tomb Raider теперь считаются частью истории Survivor-Лары, то в будущем Crystal Dynamics может аналогичным образом интегрировать и другие классические игры франшизы.
При этом разработчики отмечают, что Legacy of Atlantis останется самостоятельным приключением, поэтому проходить современную трилогию перед игрой не потребуется. Однако знакомство с предыдущими играми поможет лучше понять развитие персонажа и её путь к статусу легендарной расхитительницы гробниц.
если это такое своеобразное продолжение, то зачем актрису меняли? и видно что другая моделька Лары, зачем притягивать за уши? есть приземленная трилогия - перезапуск, а есть оригинальные части - Legacy of Atlantis самая первая игра и не имеет отношения к Survivor-трилогии
Да это то же самое, если бы сказали, что Донте из ребута DmC 2013 был на самом деле тем самым каноничным Данте из серии DMC, лол. Эти Ларки абсолютно разные персонажи.
Пофик, главное чтобы была такая же крутая как последние три части.
бредовое рншение
Похоже ниче лучше, придумать не смогли