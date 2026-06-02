Tomb Raider: Legacy of Atlantis перенесли на февраль 2027 года

В сети появилась новая информация о Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Согласно утечкам, игра выйдет не в этом году, а 10 февраля 2027 года.

Игра будет иметь два издания: Standard и Deluxe. Последнее предложит 48-часовой ранний доступ, дополнительный костюм и сюжетное DLC. Оба издания также включают костюм Лары Крофт из Tomb Raider 2013 года при предварительном заказе. Стандартное издание стоит 59,99 долларов, а Deluxe-издание — 69,99 долларов в Steam.