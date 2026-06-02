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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 317 оценок

Tomb Raider: Legacy of Atlantis перенесли на февраль 2027 года

monk70 monk70

В сети появилась новая информация о Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Согласно утечкам, игра выйдет не в этом году, а 10 февраля 2027 года.

Лара Крофт во всей красе на новых скриншотах Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Игра будет иметь два издания: Standard и Deluxe. Последнее предложит 48-часовой ранний доступ, дополнительный костюм и сюжетное DLC. Оба издания также включают костюм Лары Крофт из Tomb Raider 2013 года при предварительном заказе. Стандартное издание стоит 59,99 долларов, а Deluxe-издание — 69,99 долларов в Steam.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
My life is a game

предзаказал бы. но игра без русского, поэтому пиратим. надеюсь народный русификатор будет

2
itzendixog

Игр в этом году предостаточно так что невелика потеря.

2
SashaOfCrimea

опоздал, было и было, че бубнеть)

1
Neko-Acheron

Девушке нужно время навести красоту ))

1
Armen 88

"Embracer подтвердила, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет в 2026 году"-А это тогда что?- п издаболы...

1
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