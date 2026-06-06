Tomb Raider: Legacy of Atlantis переосмысляет Лару Крофт - скорее не ремейк, а "духовная перезагрузка" классики

На Future Games Show представили новые материалы по Tomb Raider: Legacy of Atlantis, и вместе с ними — довольно принципиальную позицию разработчиков. Игровой директор проекта Рауль Сикейра прямо заявил: это не ремейк в классическом понимании, а переосмысление оригинальной игры, построенное с нуля под современные технологии и подходы.

Формулировка здесь важна, и, честно говоря, она звучит как попытка дистанцироваться от стандартной ремейк-формулы, которую мы уже видели в десятках проектов последних лет. По словам Сикейры, ремейк — это «воссоздание того, что уже существует», тогда как Legacy of Atlantis идёт дальше и пытается представить, какой могла бы быть первая Tomb Raider, если бы её разработали в 2026 году.

Идея, по сути, ближе к тому, что сегодня называют «духовной реинкарнацией» — сохранение основы, но полная переработка геймплея, головоломок и боевой системы. Такой подход уже встречался в индустрии, но здесь он, судя по описанию, доведён до уровня полноценного переосмысления классики, а не просто графического апгрейда.

Отдельно подчёркивается образ самой Лары Крофт. Если последние части серии были сосредоточены на её уязвимости и становлении, то Legacy of Atlantis возвращает её в состояние уверенной, опытной авантюристки. И это, пожалуй, ключевой сдвиг: вместо истории выживания — история силы. Сикейра описывает Лару как персонажа «на пике формы», и новые кадры с акробатикой, боем с динозаврами и динамичными сценами это подтверждают.

На фоне современных ремейков, которые часто балансируют между ностальгией и осторожной модернизацией, этот проект выглядит более смелым — почти как попытка заново определить, что вообще значит «классическая Tomb Raider».

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis ожидается в 2026 году на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.