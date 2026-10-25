Tomb Raider: Legacy of Atlantis получила новый геймплейный трейлер

На мероприятиях TR30 Derby и MCM London был представлен новый фрагмент игрового процесса Tomb Raider: Legacy of Atlantis. С момента первого появления Лары Крофт прошло уже 30 лет, и проект Legacy of Atlantis, выход которого запланирован на 2027 год, позволит игрокам вновь пережить это культовое приключение — теперь в современной интерпретации, адаптированной для актуального «железа».

Новый трейлер подтверждает дату релиза — 12 февраля 2027 года. В ролике показаны как игровые моменты, так и кинематографические вставки, демонстрирующие, какой огромный путь прошли технологии за последние три десятилетия. Мы видим Лару с двумя пистолетами и дробовиком; она ловко перемещается, раскачиваясь на различных конструкциях, и отстреливается от рептилий — всё в точности как в оригинальной игре, вышедшей когда-то на Sony PlayStation, Sega Saturn и ПК.

Игра будет доступна в трёх изданиях. За предзаказ предусмотрен бонус — ранний доступ к игре за 48 часов до официального выхода, а также костюм «Выжившая», позволяющий использовать облик Лары Крофт из перезапуска серии 2013 года. Ранее было подтверждено, что этот ремейк станет частью канона «трилогии выживания», стартовавшей в начале 2010-х.