Tomb Raider: Legacy of Atlantis получила обновлённые системные требования. По сравнению с предыдущей версией минимальные требования к видеокарте немного выросли, а рекомендованные характеристики процессора стали заметно выше. Кроме того, разработчики теперь указывают Windows 11 в качестве обязательной операционной системы.

Для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 1080p при 30 к/с с использованием апскейлинга в режиме Баланс потребуется процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 2070 либо Radeon RX 5700 с 8 ГБ видеопамяти. Установка на SSD обязательна.

Для комфортной игры в 1080p при 60 к/с на высоких настройках с апскейлингом в режиме Качество разработчики рекомендуют Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 7600X, те же 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти либо Radeon RX 6800 XT с 16 ГБ.

В обоих случаях потребуется 80 ГБ свободного места на накопителе и поддержка DirectX 12.

Главные изменения относительно прежних требований:

Минимальная видеокарта изменилась с GTX 1070 / RTX 2060 Super на RTX 2070.

Вместо Intel Core i5-8600 теперь указан i5-10400.

Рекомендованный процессор изменился с i7-9700K / Ryzen 5 5600X на i5-12400 / Ryzen 5 7600X.

Windows 10 больше не указана — теперь требуется Windows 11.

Впервые появились конкретные целевые показатели производительности, настройки графики и режимы апскейлинга.

При этом объём необходимого места на диске и оперативной памяти остался прежним.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с, низкий, апскейлинг: баланс):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: i5-10400 / Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RTX 2070 8GB / RX 5700 8GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 80 ГБ SSD

Рекомендованные (1080p, 60 к/с, высокие, апскейлинг: качество):