Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 253 оценки

Tomb Raider: Legacy Of Atlantis получила страницу в Steam - русский язык не заявлен

monk70 monk70

Crystal Dynamics и разработчик Flying Wild Hog представили Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ремейк самой первой игры Tomb Raider, вышедшей в 1996 году. Игра обзавелась страницей в Steam с новыми скриншотами и информацией. К сожалению, среди заявленных 11 языков, на которых будет переведена игра, отсутствует русский язык. Впрочем, в дальнейшем это может поменяться.

Разработанная в сотрудничестве Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, игра отличается потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5, современным игровым дизайном и новыми сюрпризами, которые чтят дух и атмосферу оригинальной игры.

В роли Лары Крофт игроки будут использовать свой ум и физическую силу, чтобы исследовать экзотические места, затерянные во времени, преодолевать коварные ландшафты, разгадывать загадки смертоносных механизмов и сражаться со смертельными хищниками в поисках разрозненных частей Отпрыска — артефакта неизмеримой силы.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam в 2026 году.

Комментарии:  18
Armen 88

Очередные твари.Еще даже предзаказа нет,а уже страница заблокирована.

7
yariko ookami
Очередные твари.Еще даже предзаказа нет,а уже страница заблокирована.

Солидарен. Просто они так приучают нас к свободному зеленому магазину. Гейб давний спонсор зелени.

1
Az_Az yariko ookami

Не Гейб закрывает доступ, а издатель

1
kotasha

Амазон по классике давно ничего не доступно.

Константин335

Пока еще рано делать выводы, возможно русский язык и будет

7
Андрей Златов

Как же я хочу, чтобы ты чел оказался прав. Надеюсь ты окажешься прав. Дай Бог.

Константин335 Андрей Златов

Я тоже на это надеюсь, иначе нам придется ждать пока кто то сделает русификатор, хотя бы субтитры

Миханик Шестеренкин

Даже если и не будет, не официальные субтитры умельцы быстро завозят, особенно в такие громкие игры.

ДаДжи

сиськи,жопа на месте,но лицо могли бы сделать посмазливей.коса как у джоли,хотя ей больше хвост идет

4
DezkQ

Всё по канону

HellowRainbow

Главный вопро исключительно в дерьнуве

2
Миханик Шестеренкин

Обязательно будет, можешь даже не переживать.

1
hamshut

На роль Лары новая актриса?)

PuaJl4eJl

Да норм,ролик огонь по игре показали)

Rambo_1

Красиво нарисовали Лару. Видимо не посмели испытывать терпение игроков

SkyGame

Зачем переехали на анрил5, их прошлая игра до сих пор смотрится по графике потрясно.