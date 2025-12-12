Tomb Raider: Legacy Of Atlantis получила страницу в Steam - русский язык не заявлен

Crystal Dynamics и разработчик Flying Wild Hog представили Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ремейк самой первой игры Tomb Raider, вышедшей в 1996 году. Игра обзавелась страницей в Steam с новыми скриншотами и информацией. К сожалению, среди заявленных 11 языков, на которых будет переведена игра, отсутствует русский язык. Впрочем, в дальнейшем это может поменяться.

Разработанная в сотрудничестве Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, игра отличается потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5, современным игровым дизайном и новыми сюрпризами, которые чтят дух и атмосферу оригинальной игры.

В роли Лары Крофт игроки будут использовать свой ум и физическую силу, чтобы исследовать экзотические места, затерянные во времени, преодолевать коварные ландшафты, разгадывать загадки смертоносных механизмов и сражаться со смертельными хищниками в поисках разрозненных частей Отпрыска — артефакта неизмеримой силы.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam в 2026 году.