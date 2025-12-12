Tomb Raider: Legacy Of Atlantis получила страницу в Steam - русский язык не заявлен

Crystal Dynamics и разработчик Flying Wild Hog представили Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ремейк самой первой игры Tomb Raider, вышедшей в 1996 году. Игра обзавелась страницей в Steam с новыми скриншотами и информацией. К сожалению, среди заявленных 11 языков, на которых будет переведена игра, отсутствует русский язык. Впрочем, в дальнейшем это может поменяться.
Разработанная в сотрудничестве Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, игра отличается потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5, современным игровым дизайном и новыми сюрпризами, которые чтят дух и атмосферу оригинальной игры.
В роли Лары Крофт игроки будут использовать свой ум и физическую силу, чтобы исследовать экзотические места, затерянные во времени, преодолевать коварные ландшафты, разгадывать загадки смертоносных механизмов и сражаться со смертельными хищниками в поисках разрозненных частей Отпрыска — артефакта неизмеримой силы.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam в 2026 году.
Очередные твари.Еще даже предзаказа нет,а уже страница заблокирована.
Солидарен. Просто они так приучают нас к свободному зеленому магазину. Гейб давний спонсор зелени.
Не Гейб закрывает доступ, а издатель
Амазон по классике давно ничего не доступно.
Пока еще рано делать выводы, возможно русский язык и будет
Как же я хочу, чтобы ты чел оказался прав. Надеюсь ты окажешься прав. Дай Бог.
Я тоже на это надеюсь, иначе нам придется ждать пока кто то сделает русификатор, хотя бы субтитры
Даже если и не будет, не официальные субтитры умельцы быстро завозят, особенно в такие громкие игры.
сиськи,жопа на месте,но лицо могли бы сделать посмазливей.коса как у джоли,хотя ей больше хвост идет
Всё по канону
Главный вопро исключительно в дерьнуве
Обязательно будет, можешь даже не переживать.
На роль Лары новая актриса?)
Да норм,ролик огонь по игре показали)
Красиво нарисовали Лару. Видимо не посмели испытывать терпение игроков
Зачем переехали на анрил5, их прошлая игра до сих пор смотрится по графике потрясно.