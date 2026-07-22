Tomb Raider: Legacy of Atlantis получит эксклюзивное издание с коллекционным постером Лары Крофт

В каталоге онлайн-ритейлер Amazon открылась страница лимитированного издания приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis, предназначенного для ПК и консолей текущего поколения от Microsoft. Покупатели этого комплекта получат физическую копию игры и уникальный двусторонний постер, который не будет продаваться отдельно. На коллекционным арте изображена Лара Крофт, спасающаяся из пасти тираннозавра, что напрямую отсылает к знаменитой сцене из оригинальной игры 1996 года.

В ремейке культового экшена геймеры отправятся в масштабную экспедицию по затерянным уголкам планеты, воссозданным на базе оригинальной игры. География обновленного проекта охватывает классические локации: глухие джунгли Перу, античные развалины Греции, безжизненные пустыни Египта и затерянный в океане мифический остров. Игровой процесс завязан на изучении знакомых экстремальных локаций, где спрятаны древние реликвии и вековые тайны. Преодолевать суровый ландшафт и вертикальные преграды Ларе Крофт помогут ее природная прыгучесть, выносливость и многофункциональный альпинистский крюк-кошка.

Разработчики сделали серьезную ставку на пространственные головоломки и динамичный экшен. Чтобы проникнуть в секретные гробницы и запечатанные залы, игрокам придется менять русла водоемов, преломлять световые лучи, задействовать нажимные платформы и разгадывать древние руны. На пути к цели расхитительнице гробниц будут противостоять агрессивные хищники, вооруженные отряды наемников и чудовища из легенд. Для ликвидации врагов в арсенале героини предусмотрены зрелищные акробатические трюки, расширяемое огнестрельное оружие и визитные парные пистолеты.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.