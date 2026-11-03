Tomb Raider: Legacy of Atlantis станет главной темой следующего номера Game Informer

Журнал Game Informer представил игру Tomb Raider: Legacy of Atlantis в качестве главной темы своего декабрьского выпуска за 2026 год. Материал приурочен к 30-летию франшизы Tomb Raider и посвящён предстоящему переосмыслению оригинальной игры 1996 года. В номере опубликован 12-страничный репортаж, подготовленный по итогам визита в студию Crystal Dynamics: журналисты Game Informer провели несколько часов за игрой в Tomb Raider: Legacy of Atlantis, в том числе ознакомились с фрагментом, действие которого происходит в Греции.

В репортаже представлены интервью с разработчиками из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, в которых обсуждается решение вернуться к истокам серии — спустя годы после выхода Tomb Raider: Anniversary (2007). Статья также освещает различия между новой версией и предыдущими проектами, использование командами разработчиков инструментов на базе искусственного интеллекта, а также связь между Legacy of Atlantis и готовящейся к выходу игрой Tomb Raider: Catalyst.

Кроме того, в декабрьский выпуск вошел шестистраничный ретроспективный материал, посвящённый 30-летней истории франшизы, в создании которого приняли участие представители Crystal Dynamics.

На обложке, автором которой выступил арт-директор серии Tomb Raider Бренок Адамс, изображены различные воплощения Лары Крофт из разных эпох франшизы — от версий эпохи Core Design и периода Legend до линейки Survivor и современного образа. Полный анонс выпуска доступен на сайте Game Informer.