Tomb Raider возглавит новое игровое подразделение Fellowship Entertainment компании Embracer

Глава Embracer Фил Роджерс в интервью The Game Business сообщил, что франшиза Tomb Raider и студия Crystal Dynamics стали ключевыми активами Fellowship Entertainment — нового подразделения холдинга, объединившего крупные бренды вроде Warhorse (Kingdom Come Deliverance) и Middle-earth Enterprises. Он подчеркнул, что эта группа сфокусирована на синергии студий, общих технологиях и продвижении сильных IP.

В ходе беседы Роджерс отметил, что сейчас в разработке находятся два проекта на движке Unreal Engine 5 для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, издаваемые Amazon. Первым выйдет Tomb Raider: Legacy of Atlantis (релиз в следующем году) — ремейк оригинала 1996 года с обновленным геймплеем и расширенным сюжетом. Вторым станет Tomb Raider: Catalyst — новая основная часть серии, действие которой развернется в Северной Индии.

Несмотря на сокращение игрового подразделения Amazon, топ-менеджер подчеркнул укрепление партнерства благодаря интеграции с грядущим сериалом Tomb Raider на Prime Video. По аналогии с франшизой Fallout, игроки смогут смотреть шоу и сразу переключаться на игру через облачный сервис Amazon Luna.

В качестве примера эффективного производства глава компании привел спин-офф Lara Croft and the Guardian of Light времен своей работы в Square Enix. Тогда команда из 20 человек создала игру всего за год, что, по его мнению, доказывает успешность низкобюджетного творческого подхода.