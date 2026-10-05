Упоминание DRM Denuvo исчезло со страницы Tomb Raider: Legacy of Atlantis в Steam

Со страницы Tomb Raider: Legacy of Atlantis в Steam исчезло упоминание защиты Denuvo Anti-tamper. Ранее в официальной карточке игры прямо указывалось использование сторонней DRM-защиты Denuvo, однако в актуальной версии страницы соответствующая пометка больше не отображается.

При этом Amazon Game Studios, Crystal Dynamics и Flying Wild Hog пока не публиковали отдельного заявления об отказе от Denuvo. Поэтому на данный момент подтверждено именно изменение информации на странице Steam, а не окончательное удаление защиты из релизной версии игры.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC в Steam и Nintendo Switch 2. Проект создаётся Crystal Dynamics совместно с Flying Wild Hog на Unreal Engine 5 и представляет собой переосмысление оригинальной Tomb Raider 1996 года. Tomb Raider

Предзаказы уже открыты. Помимо стандартного издания заявлены Deluxe и Collector’s Edition. Владельцы Deluxe Edition, оформившие предзаказ, получат доступ к игре на 48 часов раньше, а также будущий сюжетный DLC-набор.