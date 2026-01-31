В честь 30-летия франшизы Tomb Raider выйдет специальная коллекция одежды

Британская компания по производству одежды Insert Coin Clothing сообщила o сотрудничестве с Crystal Dynamics над созданием официальной юбилейной коллекции, которая будет выпущена в начале 2026 года в честь 30-летия Tomb Raider. Более подробная информация о коллекции пока не разглашается.

В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте, Insert Coin Clothing сообщила: «Мы с гордостью объявляем, что работаем с Crystal Dynamics над специальной юбилейной линейкой официальных продуктов Tomb Raider, запуск которой запланирован на начало 2026 года. Следите за новостями и готовьтесь к приключениям».

Insert Coin Clothing присоединяется к растущему списку подтвержденных партнеров, участвующих в праздновании 30-летия, таких как Aspyr, Dark Horse, Funko и Loungefly. Как сообщила Crystal Dynamics, юбилей будет отмечен широким спектром лицензионных продуктов и творческих партнерств в различных отраслях, включая моду, коллекционные предметы, издательское дело и оборудование.

Празднование также совпадет с предстоящим релизом Tomb Raider Legacy of Atlantis, римейка игры 1996 года от Core Design, разрабатываемого Crystal Dynamics в сотрудничестве с Amazon Game Studios и Flying Wild Hog.