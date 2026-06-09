В Crystal Dynamics назвали Tomb Raider: Legacy of Atlantis фундаментом для будущего франшизы

В ожидании Tomb Raider: Legacy of Atlantis портал IGN опубликовал материал о разработке игры, ключевыми деталями которой поделились режиссер Раул Сикейра и Михал Кук из Flying Wild Hog. Разработчики сразу прояснили, что геймеры увидят уже полностью сформированную Лару Крофт, а не неопытную девушку из прошлой трилогии Survivor.

Режиссер проекта Раул Сикейра подчеркнул, что команда извлекла много важных уроков из работы над предыдущими частями серии. По его словам, теперь разработчики хотят использовать этот багаж знаний для качественного обновления классики.

«У нас есть современные инструменты и понимание того, как делать игры для нового поколения. Логично переосмыслить старые части, сохранив их сильные стороны, но пропустив их через призму опыта трилогии Survivor».

Джефф Адамс из Crystal Dynamics добавил, что Legacy of Atlantis критически важна для будущего франшизы. Проект должен заложить прочный фундамент для всех последующих игр о Ларе Крофт. При этом само по себе переосмысление оригинала не является конечной целью, а служит лишь инструментом для достижения нужной атмосферы. Как объяснил Михал Кук из студии Flying Wild Hog:

«Наша главная задача — воссоздать игру так, чтобы она дарила геймерам столько же сильных эмоций, сколько дарила в своё время самая первая Tomb Raider».

В процессе разработки Crystal Dynamics остались в полном восторге от партнерства с польской студией Flying Wild Hog. Раул Сикейра похвалил коллег за идеальную коммуникацию и честность в оценке промежуточных результатов. Джефф Адамс признался, что видит в польских разработчиках отражение своей команды, что сильно помогает работе.

Официальный релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года.