В новом ролике о создании Tomb Raider: Legacy of Atlantis разработчики рассказали о переосмыслении Перу

Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis представили второй эпизод серии мини-документальных фильмов, посвящённых созданию игры.
В новом выпуске сотрудники Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, а также актриса Аликс Уилтон Риган рассказали о том, как команда переосмыслила Перу — культовую локацию и первый уровень оригинальной Tomb Raider.
Авторы также обратились к сообществу с вопросом: что игроки хотели бы увидеть в обновлённой версии Перу?
Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Nintendo Switch 2.
Перуосмысление (тм)
В обновлённой версии Перу хотелось бы видеть неизменённую архитектуру оригинальной версии Перу
Бла бла бла, как обычно какие все молодцы дух старой игры и все любят то что делают и делают бесплатно.
А щас запрещено законом да делать новые игры без "Переосмысления" ? Я пока что вижу как у неё полностью бёдра и попу расхитители гробниц украли.
Такое ощущение, что разработчики взяли трилогию Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld и соединили всё в одну игру, получился ремейк.
P.S. (Гениальный перезапуск игры) Не удевлюсь если в игре появиться мотоцикл. )))