В новом ролике о создании Tomb Raider: Legacy of Atlantis разработчики рассказали о переосмыслении Перу

Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis представили второй эпизод серии мини-документальных фильмов, посвящённых созданию игры.

В новом выпуске сотрудники Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, а также актриса Аликс Уилтон Риган рассказали о том, как команда переосмыслила Перу — культовую локацию и первый уровень оригинальной Tomb Raider.

Авторы также обратились к сообществу с вопросом: что игроки хотели бы увидеть в обновлённой версии Перу?

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Nintendo Switch 2.