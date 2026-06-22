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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 340 оценок

В новом ролике о создании Tomb Raider: Legacy of Atlantis разработчики рассказали о переосмыслении Перу

monk70 monk70

Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis представили второй эпизод серии мини-документальных фильмов, посвящённых созданию игры.

В новом выпуске сотрудники Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, а также актриса Аликс Уилтон Риган рассказали о том, как команда переосмыслила Перу — культовую локацию и первый уровень оригинальной Tomb Raider.

Авторы также обратились к сообществу с вопросом: что игроки хотели бы увидеть в обновлённой версии Перу?

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 8
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
FairUlu

Перуосмысление (тм)

2
OneMalthus

В обновлённой версии Перу хотелось бы видеть неизменённую архитектуру оригинальной версии Перу

Scorpion_GamePlay

Бла бла бла, как обычно какие все молодцы дух старой игры и все любят то что делают и делают бесплатно.

xz Dante

А щас запрещено законом да делать новые игры без "Переосмысления" ? Я пока что вижу как у неё полностью бёдра и попу расхитители гробниц украли.

Jayne Cobb

Такое ощущение, что разработчики взяли трилогию Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld и соединили всё в одну игру, получился ремейк.

P.S. (Гениальный перезапуск игры) Не удевлюсь если в игре появиться мотоцикл. )))