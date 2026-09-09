В новом трейлере Tomb Raider: Legacy of Atlantis показали геймплей на Nintendo Switch 2

В рамках презентации Nintendo Direct был представлен новый трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis — переосмысленной версии приключений Лары Крофт. Выход этой приключенческой игры в жанре экшен на консоли Nintendo Switch 2 запланирован на 12 февраля 2027 года; проект перенесёт классическое путешествие знаменитой исследовательницы на новейшую платформу Nintendo.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis вновь расскажет историю поисков утраченных тайн Атлантиды, при этом локации, головоломки, механики перемещения и боевая система оригинальной игры были переработаны.

В игре сохранены места действия, знакомые по оригиналу: Перу, Греция, Египет и остров, связанный с Атлантидой. Игрокам предстоит исследовать эти территории в поисках артефактов и скрытых зон, решая головоломки, использующие особенности окружения, и преодолевая различные опасности.

Арсенал движений Лары включает лазание, прыжки и раскачивание на крюке-кошке. В бою героиня использует свои фирменные парные пистолеты, а также дополнительное оружие, которое можно будет разблокировать по ходу игры. Среди противников встретятся дикие звери, наёмники и мифологические существа. Также в обновлённом виде вернётся знаменитая схватка с тираннозавром.

Сюжет был расширен, чтобы лучше связать это приключение с последующими событиями из истории Лары Крофт. В игру вернутся классические головоломки с изменёнными механиками, а также появится совершенно новый контент.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis задумывалась как новая версия оригинальной игры Tomb Raider, сочетающая в себе сюжетные элементы и локации первоисточника с переработанным игровым процессом и современным визуальным исполнением.