В новом видеоролике о Tomb Raider Legacy of Atlantis создатели расскажут о Жаклин Натле - главной антагонистке игры

Компания Amazon Game Studios объявила о появлении Жаклин Натлы в предстоящем видеоролике о создании игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. Видео планируется выпустить в понедельник на официальном YouTube-канале студии. Натла, богатая бизнесвумен и владелица компании Natla Technologies, является главным антагонистом оригинальной Tomb Raider и противником Лары Крофт.

Tomb Raider Legacy of Atlantis — это однопользовательская сюжетно-ориентированная приключенческая игра, переосмысливающая оригинальную Tomb Raider, вышедшую в 1996 году. Сюжет рассказывает о путешествии Лары по различным локациям в поисках тайн Атлантиды.

Локации включают Перу, Грецию и Египет, а также остров, связанный с сюжетом Атлантиды. Игра расширяет события оригинальной части и добавляет связи между первым приключением Лары и последующими событиями в её жизни.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.