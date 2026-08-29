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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 349 оценок

В новом видеоролике о Tomb Raider Legacy of Atlantis создатели расскажут о Жаклин Натле - главной антагонистке игры

monk70 monk70

Компания Amazon Game Studios объявила о появлении Жаклин Натлы в предстоящем видеоролике о создании игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. Видео планируется выпустить в понедельник на официальном YouTube-канале студии. Натла, богатая бизнесвумен и владелица компании Natla Technologies, является главным антагонистом оригинальной Tomb Raider и противником Лары Крофт.

Tomb Raider Legacy of Atlantis — это однопользовательская сюжетно-ориентированная приключенческая игра, переосмысливающая оригинальную Tomb Raider, вышедшую в 1996 году. Сюжет рассказывает о путешествии Лары по различным локациям в поисках тайн Атлантиды.

Локации включают Перу, Грецию и Египет, а также остров, связанный с сюжетом Атлантиды. Игра расширяет события оригинальной части и добавляет связи между первым приключением Лары и последующими событиями в её жизни.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Wilderness and only me

Мрак! женобондиана пошла. Будут перетыкиваться - ты дура, нет ты дура, нет ты, ах ты проститутка крашеная!

9
Hall_1920

Она здесь такая красотка...в оригинале и анивёрсари она была нереальной уродиной, в андервотер ну чё то чё то среднее. Тут прям огонь. Ждём в таком случае ремейк всей саги лет за 20-30

2
Jack Is Back

Сколько ей лет? Наверное, МЕНЬШЕ 30! 20 - 25, где-то так!!