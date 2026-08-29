В новом видеоролике о Tomb Raider Legacy of Atlantis создатели расскажут о Жаклин Натле - главной антагонистке игры

Компания Amazon Game Studios объявила о появлении Жаклин Натлы в предстоящем видеоролике о создании игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. Видео планируется выпустить в понедельник на официальном YouTube-канале студии. Натла, богатая бизнесвумен и владелица компании Natla Technologies, является главным антагонистом оригинальной Tomb Raider и противником Лары Крофт.
Tomb Raider Legacy of Atlantis — это однопользовательская сюжетно-ориентированная приключенческая игра, переосмысливающая оригинальную Tomb Raider, вышедшую в 1996 году. Сюжет рассказывает о путешествии Лары по различным локациям в поисках тайн Атлантиды.
Локации включают Перу, Грецию и Египет, а также остров, связанный с сюжетом Атлантиды. Игра расширяет события оригинальной части и добавляет связи между первым приключением Лары и последующими событиями в её жизни.
Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.
Мрак! женобондиана пошла. Будут перетыкиваться - ты дура, нет ты дура, нет ты, ах ты проститутка крашеная!
Она здесь такая красотка...в оригинале и анивёрсари она была нереальной уродиной, в андервотер ну чё то чё то среднее. Тут прям огонь. Ждём в таком случае ремейк всей саги лет за 20-30
Сколько ей лет? Наверное, МЕНЬШЕ 30! 20 - 25, где-то так!!