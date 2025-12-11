ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 252 оценки

В сеть попал трейлер из предполагаемого ремейка оригинальной Tomb Raider

monk70 monk70

Незадолго до The Game Awards 2025 интернет был наводнён волной утечек, связанных с долгожданным анонсом новой игры в серии Tomb Raider.

Ранее в сеть просочились потенциальные рекламные изображения и скриншоты ещё не анонсированной игры, предположительно с подзаголовком Legacy of Atlantis. Теперь же в сети обнаружился фрагмент трейлера, в котором видные ранее слитые изображения.

Согласно сегодняшним утечкам, Tomb Raider: Legacy of Atlantis может быть не следующей полноценной частью серии, а ремейком или новой историей оригинальной игры 1996 года. Утечка предполагает, что игра призвана ввести в канон так называемую «объединенную» Лару Крофт — персонажа, сочетающего в себе лучшие черты как классической, так и современной версий.

Хотя до сих пор неясно, является ли Legacy of Atlantis основной, двенадцатой игрой серии или проектом, сосредоточенным исключительно на пересказе классической истории, утечки соответствуют ожиданиям, что новая игра вернётся к своим истокам.

Комментарии:  23
Ваш комментарий
User_200

Держите трейлер

Serj77777

Благодарю

Costollom

Кал какой-то.

GennadijK

Словно искусственный интеллект использовали.

MNM 777
malars0

больше похоже на видос из нейронки чем на утечку

kуzia

Выглядит как реюз ассетов из shadows.

Трейлер можно тут посмотреть: https://dtf.ru/id637405/4525975-dopolnenie-k-postu-o-slive-tomb-raider

KILLA06

самая топовая лара

nanouser1234

заблочили)

vegas99

Не фартануло посмотреть

Crash_test

По-моему неплохо.

Zloimamont

Даже Лара симпотная. И не черная.

Tommy451

Ха, значит ремейк, неожиданно. Впрочем говорили о нескольких анонсах по Tomb Raider, помимо этого мб так же покажут и продолжение основной серии

Alexander_Hartdegen

Этот ремейк и будет продолжение трилогии

PICTURE ORGANIC

Видео недоступно

Видео нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Amazon Content Services LLC

monk70

Значит настоящий трейлер

