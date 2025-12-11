В сеть попал трейлер из предполагаемого ремейка оригинальной Tomb Raider

Незадолго до The Game Awards 2025 интернет был наводнён волной утечек, связанных с долгожданным анонсом новой игры в серии Tomb Raider.

Ранее в сеть просочились потенциальные рекламные изображения и скриншоты ещё не анонсированной игры, предположительно с подзаголовком Legacy of Atlantis. Теперь же в сети обнаружился фрагмент трейлера, в котором видные ранее слитые изображения.

Согласно сегодняшним утечкам, Tomb Raider: Legacy of Atlantis может быть не следующей полноценной частью серии, а ремейком или новой историей оригинальной игры 1996 года. Утечка предполагает, что игра призвана ввести в канон так называемую «объединенную» Лару Крофт — персонажа, сочетающего в себе лучшие черты как классической, так и современной версий.

Хотя до сих пор неясно, является ли Legacy of Atlantis основной, двенадцатой игрой серии или проектом, сосредоточенным исключительно на пересказе классической истории, утечки соответствуют ожиданиям, что новая игра вернётся к своим истокам.