В сети появились эксклюзивные скриншоты Tomb Raider: Legacy of Atlantis для журнала Game Informer

В социальной сети X представители Core Design опубликовали эксклюзивные кадры из грядущей игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Эти материалы создавались специально для печатного номера Game Informer, а их появление в открытом доступе стало возможным благодаря пользователю с ником levi8dxx.

Судя по обнародованным изображениям, игрокам продемонстрировали начало сюжетной линии, предшествующее моменту перехода Лары Крофт через подвесной мост. Внимательные геймеры также заметили на кадрах присутствие Ларсона и элементы окружения, сильно напоминающие знаменитую Гробницу Тихокана (Tomb of Tihocan) из классических частей серии. Публикация вызвала серьезный ажиотаж и волну ностальгии среди давних поклонников этой франшизы.

Напомним, масштабное переосмысление классических приключений Лары Крофт выйдет 12 февраля 2027 года. Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis состоится одновременно на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.