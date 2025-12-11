ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.5 250 оценок

В сети появились предполагаемые обложка и скриншоты ремейка оригинальной Tomb Raider

2BLaraSex 2BLaraSex

В интернете появились обложка и скриншоты нового проекта по вселенной Tomb Raider, которые указывают на ремейк первой части игры 1996 года. Источником утечки стал пользователь с портала Resetera, сославшийся на "надежный источник". В посте были представлены потенциальная обложка игры и несколько скриншотов низкого качества, а также упоминалось о существовании беззвучного геймплейного видео, доступ к которому был быстро ограничен.

Инсайдер: на TGA представят ремейк оригинальной Tomb Raider

По словам инсайдеров, ремейк должны представить на грядущей TGA 2025, которая состоится завтра, 12 декабря.

26
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
Mad IVIax

Ну, кстати, выглядит недурно, как по мне. На втором скрине прям лапочка😌

15
ZAUSA
На втором скрине прям лапочка

Вам нравятся арабки?

17
MorzhVrednosti ZAUSA

Даже инопланетянки.

12
Антонио 888 ZAUSA

Да.Как и остальные красивые женщины.

14
DeFaLT_TB

Если это правда, то мои опладисменты. Мне нравится.

7
2BLaraSex

Обложка игры совпадает с картинкой-анонсом Килли в Твиттере:

7
ZAUSA

Выглядит как обложка дешёвой книги.

ZAUSA

Мне одному не нравится, как тут выглядит главная героиня?

3
Dimitriy S

Да.

4
нитгитлистер

да

ZAUSA нитгитлистер

Она вроде как англичанка, а не Галь Гадот, если вы понимаете, о чем я.

3
J a r v i s

Ща опять окажется, что это нейронка Nano Banana

2
нитгитлистер

мм милаха года однозначно))

2
MNM 777

вот еще одна фотка , только на ней ничего не видно )

2
SERGEY-SP

огонь!лару сделали классно!

2
AmbivalentHelio

Согласен на 100%

2
Viking90

Красотка! Ждем!

1
Glaz92

Сиськи маленькие, в отличие от оригинала.

1
Sciurus989

Спасибо что хоть какие-то оставили.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ