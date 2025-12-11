В сети появились предполагаемые обложка и скриншоты ремейка оригинальной Tomb Raider

В интернете появились обложка и скриншоты нового проекта по вселенной Tomb Raider, которые указывают на ремейк первой части игры 1996 года. Источником утечки стал пользователь с портала Resetera, сославшийся на "надежный источник". В посте были представлены потенциальная обложка игры и несколько скриншотов низкого качества, а также упоминалось о существовании беззвучного геймплейного видео, доступ к которому был быстро ограничен.

По словам инсайдеров, ремейк должны представить на грядущей TGA 2025, которая состоится завтра, 12 декабря.