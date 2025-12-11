В сети появились предполагаемые обложка и скриншоты ремейка оригинальной Tomb Raider

В интернете появились обложка и скриншоты нового проекта по вселенной Tomb Raider, которые указывают на ремейк первой части игры 1996 года. Источником утечки стал пользователь с портала Resetera, сославшийся на "надежный источник". В посте были представлены потенциальная обложка игры и несколько скриншотов низкого качества, а также упоминалось о существовании беззвучного геймплейного видео, доступ к которому был быстро ограничен.
По словам инсайдеров, ремейк должны представить на грядущей TGA 2025, которая состоится завтра, 12 декабря.
Ну, кстати, выглядит недурно, как по мне. На втором скрине прям лапочка😌
Вам нравятся арабки?
Даже инопланетянки.
Да.Как и остальные красивые женщины.
Если это правда, то мои опладисменты. Мне нравится.
Обложка игры совпадает с картинкой-анонсом Килли в Твиттере:
Выглядит как обложка дешёвой книги.
Мне одному не нравится, как тут выглядит главная героиня?
Да.
да
Она вроде как англичанка, а не Галь Гадот, если вы понимаете, о чем я.
Ща опять окажется, что это нейронка Nano Banana
мм милаха года однозначно))
вот еще одна фотка , только на ней ничего не видно )
огонь!лару сделали классно!
Согласен на 100%
Красотка! Ждем!
Сиськи маленькие, в отличие от оригинала.
Спасибо что хоть какие-то оставили.