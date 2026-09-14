В Tomb Raider: Legacy of Atlantis можно отдельно настроить сложность боёв, головоломок и исследования

Crystal Dynamics подтвердила, что в Tomb Raider: Legacy of Atlantis можно будет самостоятельно настраивать сложность разных элементов игры. Игроки смогут отдельно регулировать бои, головоломки и перемещение по миру, не выбирая один общий уровень сложности для всего приключения.

Креативный директор проекта Ноа Хьюз заявил, что разработчики хотят дать игрокам возможность настроить игру под собственные предпочтения. Например, можно сделать сражения проще, но оставить головоломки сложными, или, наоборот, усложнить бои и сделать перемещение более комфортным.

При этом Crystal Dynamics пока не раскрыла полный список доступных настроек. Известно лишь, что Legacy of Atlantis предложит гораздо более гибкую систему сложности, чем традиционный выбор между несколькими готовыми уровнями.

Такой подход позволит ветеранам серии самостоятельно сделать отдельные элементы игры более требовательными, а новичкам — снизить сложность тех частей, которые могут показаться им наиболее трудными.