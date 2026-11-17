В свежем 9-м выпуске подкаста Hidden Palace Podcast ветеран игровой индустрии Мак Сеньор раскрыл закулисные подробности создания оригинальной Tomb Raider. На момент зарождения культового приключенческого боевика специалист работал менеджером по разработке в американском офисе издательства U.S. Gold в Сан-Франциско и каждые 2 месяца летал в Бирмингем, чтобы оценивать проекты британской студии Core Design, принадлежавшей материнской группе CentreGold.

Знакомство Сеньора с Ларой Крофт произошло задолго до того, как у проекта появилось название или сформировалась четкая концепция. На экране 3D-движка героиня просто бегала вокруг источника света в тестовой сцене для проверки освещения, а сами разработчики еще не решили, для какой именно игры создается этот персонаж. После этого визита Сеньор отправил коллегам электронное письмо, отметив нехватку в индустрии игр с женщинами в главной роли и предложив изучить такое направление.

У студии Core Design была потрясающая структура с 4 командами на ротации: 3 группы создавали сами игры, а 4-я улучшала 3D-движок. Без BC Racers не появилось бы и Tomb Raider.

- Мак Сеньор, бывший менеджер по разработке U.S. Gold

Гоночная аркада BC Racers, вышедшая в 1994 году при участии соавтора Лары Крофт Тоби Гарда, действительно заложила технический фундамент для будущего 3D-хита. Когда Core Design доработала технологию и прислала видеоматериалы вместе с ранним играбельным уровнем Tomb Raider, Сеньор показал наработки своему руководителю, президенту американского подразделения U.S. Gold Бобу Ботчу. Однако глава компании категорически отверг проект, заявив, что издательство не выпускает игры для девчонок, и потребовал отказаться как от Tomb Raider, так и от другого проекта британской студии.

Находясь рядом с начальником, Сеньор не стал спорить в открытую и показательно поддакивал Ботчу, соглашаясь, что подобную игру никто не купит, а студии нужно делать развлечения для мальчиков. За спиной босса продюсер поступил ровно наоборот: он отправил в британский офис U.S. Gold официальный отказ только на 2-й проект, тогда как заполненную форму отмены Tomb Raider положил в ящик своего стола и так никогда и не отослал.

Благодаря такому тихому саботажу работа над приключениями Лары Крофт не остановилась ни на день, а сама команда Core Design в Дерби даже не догадывалась о грозившей проекту опасности. Сеньор оценивал тот ранний прототип без готовых локаций на B+, подчеркивая, что дальнейший успех стал целиком заслугой дизайнеров и продюсеров студии, сумевших построить увлекательные уровни вокруг яркой героини.

До релиза Tomb Raider в 1996 году, который состоялся уже под крылом поглотившего компанию издательства Eidos Interactive, Сеньор в U.S. Gold не доработал и перешел в Mindscape, опасаясь скорого увольнения Боба Ботча. Позже ветеран узнал, что разработчики из Core Design просили новых владельцев обязательно оставить его в команде, однако по юридическим причинам эта информация до него не дошла. В итоге место Сеньора на посту исполнительного продюсера занял его давний друг и бывший коллега по Electronic Arts Майк Кавахара.