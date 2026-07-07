Волки, летучие мыши, медведи и динозавры: авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis показали концепт-арты фауны Перу

Создатели грядущего приключенческого экшена Tomb Raider : Legacy of Atlantis выпустили свежий эпизод из серии видеодневников разработки , в котором сфокусировались на демонстрации визуальных материалов проекта, показав фауну игры. В частности, авторы показали существ, с которыми Ларе Крофт предстоит столкнуться во время исследования Перу — стартового региона её новой экспедиции.

Согласно синопсису, именно в Южной Америке Лара Крофт начнет поиски первого фрагмента Сциона — ключевого артефакта сюжета. На пути к цели ей придется столкнуться не только с суровым климатом и ловушками, но и с агрессивной фауной. Судя по представленным концептам, расхитительнице гробниц будут противостоять стаи летучих мышей в пещерах, свирепые волки на горных тропах и доисторические создания, чудом уцелевшие в изолированных от внешнего мира каньонах и гробницах.

Амбициозный экшен создается польской студией Flying Wild Hog совместно с Crystal Dynamics под крылом издательства Amazon Game Studios. Разработка на базе Unreal Engine 5 гарантирует кинематографическое качество картинки и высокую детализацию окружения. Авторы готовят глубокое переосмысление классики: игроков ждут новые геймплейные механики и расширенный сюжет. География поисков Сциона охватит локации в Перу, Греции и Египте, а также таинственный, затерянный в тумане остров.

Релиз намечен на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.