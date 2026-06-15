Возможно, в Tomb Raider: Legacy of Atlantis не будет брутальных смертей Лары, и игроки разочарованы данным изменением

Хотя многие считают грядущую Tomb Raider: Legacy of Atlantis простым ремейком оригинальной игры, реальность сложнее. Как ранее объясняла Crystal Dynamics в рамках концепции "Единой Лары", Legacy of Atlantis призвана стать мостом между той Ларой, которую мы узнали в трилогии Survivor, и той расхитительницей гробниц, которой ей суждено стать.

Это оставляло фанатов в неведении относительно того, сколько элементов из мрачной трилогии перекочует в новые игры, включая анонсированную на следующий год Catalyst. Однако судя по последним утечкам, возвращения одного аспекта можно не ждать - речь о гипертрофированных сценах смерти.

Пользователь Twitter опубликовал видеозапись с закадровым геймплеем Legacy of Atlantis, на которой Лара сражается с тираннозавром. В ролике игрок намеренно не нажимает нужную кнопку во время быстрого события, чтобы увидеть анимацию гибели героини. Однако вместо традиционной для серии жестокой расправы экран просто становится черным. Смерть по-прежнему подразумевается, но игроки больше не видят, как Лару пронзают насквозь или разрывают на части.

В Survivor-трилогии упор делался на выживание, а не на геройство. Лару буквально пытали на протяжении всей игры, а сцены ее гибели варьировались от ранения стрелой в горло до жестокого падения на острые колья. Возможное решение убрать брутальные смерти вызвало бурные споры среди поклонников франшизы. Одни фанаты радуются:

Больше никаких ужасно кровавых смертей, где камера задерживается на совершенно безжизненном теле Лары. Это очень неэтично.

Другие же разочарованы. В комментариях к утекшему ролику можно встретить реплики: "Это просто скучно" и "Где настоящие жестокие убийства, которые делали игры такими взрослыми?"

Не исключено, что текущая версия - лишь ранняя сборка, а финальный релиз будет жестче. Однако, учитывая, что Legacy of Atlantis метит на менее зрелый возрастной рейтинг, чем трилогия Survivor, рассчитывать на возвращение графичных сцен расчленения не приходится. Похоже, Crystal Dynamics сознательно делает ставку в сторону классических приключений, а не мрачной выживальческой драмы.