Возвращение в Храм Посейдона: Crystal Dynamics показала Грецию из ремейка Tomb Raider

Студия Crystal Dynamics показал свежий концепт-арт ремейка Tomb Raider Legacy of Atlantis, на котором изображен греческий этап приключений Лары Крофт. Опубликованный рисунок детально демонстрирует величественный Храм Посейдона в обители святого Франциска. Примечательно, что разработчики заставили фанатов самостоятельно добывать первый взгляд на Грецию. Отказавшись от привычного релиза в соцсетях, они зашифровали концепт-арт на сайте франшизы, превратив его в секретную награду за решение интерактивного квеста.

Разрабатываемая на базе Unreal Engine 5 новинка совместит в себе современное визуальное исполнение, улучшенные игровые механики и расширенные сюжетные линии. Несмотря на глубокую модернизацию, создатели обещают бережно отнестись к каноничной атмосфере первоисточника от Core Design. Сюжетная кампания расскажет о первом кругосветном путешествии Лары Крофт. Знаменитая расхитительница гробниц отправится в опасную экспедицию по всему земному шару, чтобы отыскать фрагменты Скиона — древнего артефакта исчезнувшей Атлантиды.

Релиз игры запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК. Владельцы Deluxe-изданий смогут приобщиться к приключениям Лары Крофт на 48 часов раньше общедоступного мирового старта.