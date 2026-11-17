Студия Crystal Dynamics опубликовала полную запись второй дискуссионной панели с юбилейного фестиваля Tomb Raider Derby. Геймдиректор Рауль Сикейра, арт-директор студии Flying Wild Hog Арек Томашевский, исполнительница главной роли Аликс Уилтон Риган и ведущая Мэган Мари подробно разобрали, как создаётся Tomb Raider: Legacy of Atlantis, какие классические элементы останутся неприкосновенными и чем порадуют фанатов в честь 30-летия франшизы.

Переосмысление классики и помощь ветеранов Anniversary

Баланс между старым и новым: Разработчики осознанно называют проект «переосмыслением», а не простым ремейком с подтянутыми текстурами. Вся команда заново прошла оригинал 1996 года и Tomb Raider: Anniversary, чтобы определить неприкосновенные культовые локации (например, залы Посейдона и трёх других богов в Греции и ключевые локации Египта). При этом темп повествования и некоторые загадки переработали так, как это сделали бы авторы оригинала, имея современные технологии.

Разработчики осознанно называют проект «переосмыслением», а не простым ремейком с подтянутыми текстурами. Вся команда заново прошла оригинал 1996 года и Tomb Raider: Anniversary, чтобы определить неприкосновенные культовые локации (например, залы Посейдона и трёх других богов в Греции и ключевые локации Египта). При этом темп повествования и некоторые загадки переработали так, как это сделали бы авторы оригинала, имея современные технологии. Три прототипа для сцены с тираннозавром: Каждую знаковую сцену проверяли на практике. Например, встречу с тираннозавром тестировали в трёх вариантах: как классическую битву с боссом, как системный бой и как зрелищную погоню. В итоге выбрали последний вариант, чтобы у культового динозавра было больше экранного времени и неожиданных моментов.

Каждую знаковую сцену проверяли на практике. Например, встречу с тираннозавром тестировали в трёх вариантах: как классическую битву с боссом, как системный бой и как зрелищную погоню. В итоге выбрали последний вариант, чтобы у культового динозавра было больше экранного времени и неожиданных моментов. Ветераны серии в команде: В разработке Legacy of Atlantis участвуют ветераны Crystal Dynamics, создававшие Anniversary почти 20 лет назад. По словам Сикейры, команда регулярно обращается к ним за советом — а иногда и прямо спрашивает, чем они руководствовались, проектируя ту или иную комнату в 2007 году.

В разработке Legacy of Atlantis участвуют ветераны Crystal Dynamics, создававшие Anniversary почти 20 лет назад. По словам Сикейры, команда регулярно обращается к ним за советом — а иногда и прямо спрашивает, чем они руководствовались, проектируя ту или иную комнату в 2007 году. Неанонсированный уровень: Разработчики подтвердили, что помимо уже показанных Перу и Греции в игре есть ещё один крупный уровень, который пока держат в секрете, чтобы игроки впервые увидели его сами.

Боевая система, парные пистолеты и наёмники

Возвращение парных пистолетов: Главным приоритетом при переходе от трилогии Survivor к Legacy of Atlantis стала стрельба с двух рук. В предыдущих играх парные пистолеты появлялись лишь в паре заскриптованных сцен, поэтому здесь команде пришлось с нуля выстраивать полноценную, динамичную боевую систему вокруг них.

Главным приоритетом при переходе от трилогии Survivor к Legacy of Atlantis стала стрельба с двух рук. В предыдущих играх парные пистолеты появлялись лишь в паре заскриптованных сцен, поэтому здесь команде пришлось с нуля выстраивать полноценную, динамичную боевую систему вокруг них. Логика появления врагов: Помимо диких зверей (вроде пугающего медведя из самого начала игры), Ларе будут противостоять наёмники-люди. Разработчики подчеркнули, что игра не превратится в «бумер-шутер» с бесконечными перестрелками. В Греции идёт гонка между Ларой и Пьером Дюпоном: пока героиня бережно решает загадки и изучает руины, наёмники Пьера просто взрывают и крушат полгоры, чтобы срезать путь — поэтому игрок находит разрушенные проходы и понимает, откуда там взялись враги.

Навигация без «белой краски» и скрытые руины

Отказ от навязчивых подсказок: Команда отказалась от прямых маркеров целей и пресловутой «белой краски» на уступах, на которую давно жалуются игроки. Вместо этого игроков направляют с помощью естественных ориентиров — лучей света сквозь проломы в потолке, мха, позолоты и композиции объектов. По словам Арека Томашевского, поначалу он сделал руины настолько реалистичными, что тестировщики вообще не могли найти дорогу, поэтому художникам пришлось выработать особый «визуальный язык» для каждого из четырёх регионов.

Команда отказалась от прямых маркеров целей и пресловутой «белой краски» на уступах, на которую давно жалуются игроки. Вместо этого игроков направляют с помощью естественных ориентиров — лучей света сквозь проломы в потолке, мха, позолоты и композиции объектов. По словам Арека Томашевского, поначалу он сделал руины настолько реалистичными, что тестировщики вообще не могли найти дорогу, поэтому художникам пришлось выработать особый «визуальный язык» для каждого из четырёх регионов. Гибкие настройки под любой стиль: В игре сохранятся настройки доступности из трилогии Survivor — игроки смогут отдельно отрегулировать сложность боёв, головоломок и навигации под себя.

В игре сохранятся настройки доступности из трилогии Survivor — игроки смогут отдельно отрегулировать сложность боёв, головоломок и навигации под себя. Скрытый от спутников город: Дизайнеры сделали уровни Греции настолько огромными, что Томашевский в шутку грозился «убить всю команду». Чтобы гигантские постройки выглядели правдоподобно в современном мире, древний греческий город спрятали внутри колоссальной пещерной системы — так его нельзя увидеть со спутников, а игрок ощущает себя настоящим первооткрывателем.

Дизайнеры сделали уровни Греции настолько огромными, что Томашевский в шутку грозился «убить всю команду». Чтобы гигантские постройки выглядели правдоподобно в современном мире, древний греческий город спрятали внутри колоссальной пещерной системы — так его нельзя увидеть со спутников, а игрок ощущает себя настоящим первооткрывателем. Фоторежим на старте: Разработчики официально подтвердили, что в Legacy of Atlantis с первого дня релиза будет доступен фоторежим.

Актёрская кухня и связь с трилогией Survivor

Аликс Уилтон Риган, играющая Лару сразу в двух проектах (Legacy of Atlantis и грядущей Tomb Raider: Catalyst), поделилась подробностями работы над образом:

Канон и два разных голоса: Авторы подчеркнули, что события трилогии Survivor остаются каноном — именно пережитые там испытания («закалка в огне») превратили Лару в уверенную и ироничную расхитительницу гробниц на пике формы. Поскольку съёмки Legacy of Atlantis и Catalyst шли параллельно, Аликс слегка меняла подачу и интонации героини для каждой игры — и звукорежиссёр подтвердил, что разница действительно слышна.

Авторы подчеркнули, что события трилогии Survivor остаются каноном — именно пережитые там испытания («закалка в огне») превратили Лару в уверенную и ироничную расхитительницу гробниц на пике формы. Поскольку съёмки Legacy of Atlantis и Catalyst шли параллельно, Аликс слегка меняла подачу и интонации героини для каждой игры — и звукорежиссёр подтвердил, что разница действительно слышна. Британский сленг и импровизация: На площадке Аликс много импровизировала в сценах с Ларсоном (которого играет актёр Брэдли) и добавляла в реплики героини британский сленг вроде pillock и prat («болван», «олух»). Поначалу это ставило в тупик польских и американских разработчиков, но в итоге часть этих фраз оставили в игре.

На площадке Аликс много импровизировала в сценах с Ларсоном (которого играет актёр Брэдли) и добавляла в реплики героини британский сленг вроде pillock и prat («болван», «олух»). Поначалу это ставило в тупик польских и американских разработчиков, но в итоге часть этих фраз оставили в игре. Тактильность и 15-минутный дубль: Аликс отметила, что Лара — интроверт и Водолей по знаку зодиака, которой комфортно наедине с собой и которая постоянно взаимодействует с окружением (на съёмках актриса постоянно спрашивала, можно ли потрогать стены и предметы). А ради сцены погони от тираннозавра она отказалась записывать реплики по строчке и настояла на непрерывном 15-минутном дубле, чтобы настоящая одышка и усталость передались героине.

Аликс отметила, что Лара — интроверт и Водолей по знаку зодиака, которой комфортно наедине с собой и которая постоянно взаимодействует с окружением (на съёмках актриса постоянно спрашивала, можно ли потрогать стены и предметы). А ради сцены погони от тираннозавра она отказалась записывать реплики по строчке и настояла на непрерывном 15-минутном дубле, чтобы настоящая одышка и усталость передались героине. Подготовка к роли: На пробах из-за секретности ей присылали сцены из фильмов с Анджелиной Джоли с изменёнными именами (которые она быстро вычислила через Google). Чтобы вжиться в образ, актриса возит на съёмки личный блокнот-мудборд с цитатами из всех игр, фигурку Lego-Лары, тренируется в спортзале с 10-килограммовыми блинами на спине и даже сменила парфюм на Yves Saint Laurent Libre («Свобода»).

Музыкальный подарок к юбилею

В финале встречи разработчики также напомнили о бесплатном юбилейном Lo-Fi альбоме Tomb Raider Lo-Fi Tracks, записанном музыкантом That Norse Chick с обложкой и анимацией от французской художницы Tholia. Сборник охватывает всю историю франшизы — от Tomb Raider (2013) и классики до Underworld и Anniversary. Специально для этого релиза Аликс Уилтон Риган перезаписала культовые реплики Лары из разных эпох, включая знаменитую фразу «Где моя мать?!» из Tomb Raider: Underworld, которую, по словам авторов, она выдала идеально с первого же дубля.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля следующего года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.