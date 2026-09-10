Выход сюжетного дополнения для Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на весну 2027 года

Подразделение Nintendo of America сообщило, что выпуск сюжетного дополнения для игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на весну 2027 года. Информация о сроках выхода появилась на сайте Nintendo в разделе предзаказа издания Deluxe Edition для консоли Nintendo Switch 2. Согласно этим данным, релиз дополнения намечен на весну 2027 года, а точная дата будет объявлена ​​позднее.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — это однопользовательский приключенческий боевик, переосмысляющий события оригинальной Tomb Raider (1996) и ремейка Tomb Raider: Anniversary (2007).

По сюжету Лара Крофт отправляется на поиски разрозненных фрагментов древнего артефакта. Её путешествие охватит Перу, Грецию, Египет и окутанный тайнами затерянный остров, где героине предстоит раскрыть секреты легендарной Атлантиды. Релиз состоится 12 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.