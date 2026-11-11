Выручка Embracer Group выросла на 14%, а предзаказы Tomb Raider: Legacy of Atlantis превзошли ожидания

Embracer Group отчиталась об улучшении финансовых показателей по итогам второго квартала 2026 финансового года. С июля по сентябрь выручка холдинга достигла 4,127 млрд шведских крон (около 450 млн долларов), увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Органический рост составил 20%.

Особенно заметно улучшился показатель Cash EBIT — операционная прибыль с поправкой на денежные поступления и выплаты. За квартал он достиг 203 млн шведских крон, тогда как годом ранее компания зафиксировала убыток в размере 66 млн. Скорректированная операционная прибыль (Adjusted EBIT) составила 307 млн крон против отрицательного показателя в 1 млн годом ранее.

Основной вклад в рост внесло подразделение Embracer, выручка которого увеличилась на 21%, до 3,082 млрд крон. В частности, мобильное направление и подразделение Entertainment & Services продемонстрировали рост продаж примерно на 40%. Среди причин успеха компания называет популярность Sled Surfers, улучшение результатов Glow Fashion Idol, а также продажи программного обеспечения, оборудования и ретропродукции.

В то же время Fellowship Entertainment, объединяющая игровые издательские и развлекательные активы, показала снижение выручки на 3%. Однако её Cash EBIT вырос на 28%, до 124 млн крон. Важную роль сыграли лицензионные отчисления от коллекционной карточной игры Magic: The Gathering | The Hobbit.

На фоне улучшения финансовых показателей холдинг также поделился успехами одного из своих будущих крупных релизов. Предзаказы и количество добавлений в список желаемого Tomb Raider: Legacy of Atlantis продолжают превышать внутренние ожидания Embracer Group. Коллекционное издание игры, по словам компании, было распродано практически сразу после поступления в продажу, а тизер собрал более 7 млн органических просмотров менее чем за неделю.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года. Полноценная маркетинговая кампания стартует в декабре при участии Amazon Games. Тем временем Embracer сохранила прогноз Cash EBIT на уровне не менее 1 млрд шведских крон по итогам всего 2026/27 финансового года.