Вышел 4-й эпизод сериала о разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis, посвященный перемещению и движениям Лары

Официальный аккаунт Play Tomb Raider опубликовал новый выпуск документального мини-сериала, посвященного разработке Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Четвертый эпизод посвятили переосмыслению перемещений и движений Лары Крофт в предстоящей игре.

В новой серии разработчики из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, а также актриса озвучивания Аликс Уилтон Риган рассказывают, как команда стремилась сохранить и усилить фирменную акробатичность и атлетизм Лары.

Обычный человек сделал бы шаг в сторону. Лара Крофт не шагает - она делает сальто, потому что она быстрая, ловкая и может все это, - подчеркивают создатели.

Особое внимание было уделено анимациям, динамике прыжков, лазанию по шестам и уступам, использованию гарпуна, а также мелким деталям, которые делают движения именно "Лариными": уверенность, акробатика и кинематографичность. Разработчики отмечают, что вернулись к корням серии, изучая, что делало классические Tomb Raider особенными, и перенесли все это в современный геймплей. Также были добавлены визуальные подсказки (птицы, рыбы-ориентиры), улучшенная реакция Лары на окружение и свобода для акробатических экспериментов игроков.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выходит 12 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) и Nintendo Switch 2. Игра уже доступна для предзаказа. Это один из главных проектов к 30-летию франшизы, где акцент делается на приключенческой составляющей, исследовании древних руин и фирменном стиле Лары Крофт.