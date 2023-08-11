Вышел фанатский RTX-ремастер классической Tomb Raider. Грудь Лары осталась треугольной

На YouTube-канале Dominus Aurate появилось видео с демонстрацией обновленной первой части Tomb Raider 1996 года. Моддер использовал инструмент от NVIDIA под названием RTX Remix, чтобы обновить освещение и текстуры в классической игре. Геймплей при этом остался прежним.

Новое освещение и рендеринг теперь работают на технологии Path Tracing. Таким же способом ранее обновляли другие игры с устаревшей графикой: Quake 2 и Minecraft. Трассировка пути отличается от более известной трассировки лучей значительно большей ресурсоемкостью. Однако и картинку преображает куда сильнее, так как не дополняет стандартную растеризацию, а заменяет ее.

RTX Remix автоматизирует многие процессы по ремастерингу игр. Инструмент вышел еще в апреле, но заметных примеров работы с ним пока появилось не так много.