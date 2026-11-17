Организация Derby Museums продлила работу тематической выставки Lara Croft: 30 Years On — From Derby to Global Icon до 31 июля 2027 года. Экспозиция открылась в британском городе Дерби — на родине студии Core Design, создавшей первую Tomb Raider в 1996 году. Изначально выставку планировали закрыть в конце ноября 2026 года, но она привлекла более 10 тысяч человек при средней посещаемости свыше 100 гостей в день.

Экспозиция развернулась в доме-музее Пикфорда, который на время превратили в поместье Крофт. Внутри собрано около 400 редких предметов из коллекции фаната серии Люка Эрла, включая костюмы, манекены, архивные материалы и мерч за три десятилетия истории франшизы.

Выставка вызвала ажиотаж не только у местных жителей, но и у туристов из других стран:

Звёздные гости и аншлаг: Экспозицию посетили актрисы Шелли Блонд и Джудит Гиббинс, озвучившие Лару Крофт в первых частях серии. Отдельный всплеск интереса пришёлся на ежегодный фанатский фестиваль Tomb Raider Day, билеты на который полностью раскупили 400 поклонников со всего мира.

Экспозицию посетили актрисы Шелли Блонд и Джудит Гиббинс, озвучившие Лару Крофт в первых частях серии. Отдельный всплеск интереса пришёлся на ежегодный фанатский фестиваль Tomb Raider Day, билеты на который полностью раскупили 400 поклонников со всего мира. Рекорды и огромная статуя: Октябрь стал для музеев Дерби самым посещаемым месяцем со времён пандемии, а сувенирная лавка установила рекорд дневной выручки. Кроме того, в Музее ремёсел временно выставлена почти трёхметровая статуя Лары Крофт, которую позже в этом году перенесут в здание городского рынка.

«Превращение дома Пикфорда в поместье Крофт имело оглушительный успех и стало отличным способом отметить невероятную работу студии Core Design. Впереди нас ждёт 30-летний юбилей, две новые игры и сериал от Amazon — лучшего момента для чествования наследия Лары Крофт в городе, где её придумали, просто не представить», — отметили организаторы выставки.