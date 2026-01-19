Японский издатель Tomb Raider хотел переделать Лару Крофт для этого региона, но соавтор не хотел её менять

Соавтор Tomb Raider Пол Дуглас пролил свет на предысторию предложенного японского перепроектирования Лары Крофт.

В первые годы существования PlayStation наблюдались действительно странные контрасты между тем, как консоль воспринималась на Западе и Востоке. Один из примечательных слухов гласит, что Sony Computer Entertainment America изначально не хотела выпускать 2D-игры на этой платформе — и хотя это, по-видимому, никогда не было подтверждено, это отчасти отражалось на ранних этапах развития консоли. Другим важным отличием был подход к талисманам; хорошо известно, что внешний вид икон PS1, таких как Crash Bandicoot и Spyro, был смягчён в Японии, но, по-видимому, Лара Крофт избежала подобных изменений.

Еще в 2021 году Дуглас опубликовал дизайны Лары Крофт и Жаклин Натлы в «манга-стиле» и объяснил, что японский издатель игры, Victor, «решил, что наш западный дизайн персонажей там не будет хорошо воспринят. Поэтому они прислали нам по факсу несколько своих собственных дизайнов, которые мы не стали реализовывать». Недавно пользователь BlueSky Tadashidaiba опубликовал несколько сканов (из журнала Saturn Fan), включая дизайны других персонажей, но, что более примечательно, 3D-модель Лары, которая больше напоминала иллюстрации.

Один из фанатов спросил Дугласа об этой модели, и он объяснил:

Victor хотели, чтобы мы изменили Лару в игре, чтобы она больше нравилась японской аудитории. Издатель прислал примеры по факсу на очень позднем этапе разработки.



Тоби Гард действительно не хотел менять Лару. В качестве компромисса были изменены только руководства и инструкции.

Дуглас добавляет, что он не уверен, кто сделал рендеры или иллюстрации, представленные в журнале, но, тем не менее, это интересный фрагмент истории Tomb Raider.