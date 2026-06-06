"Забываю, что я не Лара Крофт": Аликс Уилтон Реган получила травму руки на съемках Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Британская актриса Аликс Уилтон Реган, подарившая свой голос и движения Ларе Крофт в будущих частях Tomb Raider (Legacy of Atlantis и Catalyst), поделилась историей о травме, полученной на съёмочной площадке. В интервью WhatCulture Gaming она призналась, что во время работы над технологией захвата движений для Legacy of Atlantis склонна чересчур сильно погружаться в процесс.

«Я просто теряю связь с реальностью и забываю, что я не Лара Крофт. Недавно на съемках я раз за разом добровольно таранила телом дверь, чтобы сцена выглядела реалистично, и к вечеру серьезно повредила руку. Команда твердила, что такие жертвы ни к чему, но мне было важно прочувствовать каждый удар изнутри. Думаю, я изрядно потрепала им нервы своим упрямством».

По признанию Аликс, во всем виновата её излишняя активность на площадке. Отрабатывая по 5–7 дублей без перерыва, она не сразу заметила травму. Лишь когда её рука перестала двигаться, а коллега обратил на это внимание, актриса поняла, что зашла слишком далеко.

Кстати, это не единственная травма на съемках проектов по Tomb Raider. Софи Тёрнер, которая сыграет Лару Крофт в новом сериале, тоже недавно немного пострадала, из-за чего работу над шоу временно остановили.

Ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года, получивший подзаголовок Legacy of Atlantis, выйдет в феврале 2027-го. Таким образом, 2027 год станет ключевым для франшизы: помимо ремейка, в этот же период запланирован релиз полностью новой номерной части серии — Tomb Raider: Catalyst.