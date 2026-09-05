Журналисты раскритиковали внешний вид еды в Legacy of Atlantis, потому что она выглядит как помои, сгенерированные ИИ

В новом ремейке Tomb Raider - Legacy of Atlantis - крафтинг еды привлек неожиданное внимание. Журналисты, посмотревшие демонстрацию игры, обратили внимание на отталкивающий внешний вид блюд, которые может готовить Лара Крофт. На фоне признания разработчиков об использовании генеративного ИИ в производстве, подозрения в том, что визуал еды создан нейросетями, выглядят все более обоснованными.

В превью, опубликованном по итогам закрытого показа, автор критикует меню крафтинга игры. По его словам, вместо аппетитных пиксельных яств, которыми славятся многие современные игры - вспомнить хотя бы сладкие рулеты из Skyrim или изысканные блюда Игниса из Final Fantasy XV, — в Legacy of Atlantis Ларе предлагают нечто, больше напоминающее "пойло для собак". Блюда выглядят как неопрятные рагу из неопознанных растений и мяса сомнительного качества.

Несмотря на сопроводительный текст, обеды Лары выглядят как помои.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что студия Crystal Dynamics подтвердила использование генеративного ИИ в разработке игры. Директор по разработке Джефф Адамс пояснил, что ИИ используется на ранних этапах создания прототипов: например, для быстрой визуализации объектов, когда команда сомневается, стоит ли тратить время на их ручную разработку. Если идея срабатывает, объект затем проходит полный цикл создания руками художников. Вся финальная игра, по заверениям студии, создается людьми.

Именно в меню крафтинга, по мнению автора превью, "следы ИИ" видны особенно отчетливо. Хотя прямых доказательств того, что текстуры блюд созданы именно нейросетями, нет, визуальное качество еды вызывает серьезные подозрения. И если это действительно так, результат оказывается неприглядным - и в прямом, и в переносном смысле.

Впрочем, проблема не только в визуале. Само наличие механики крафтинга еды в игре вызывает вопросы. В Legacy of Atlantis Лара Крофт не терпит крушение и не борется за выживание в дикой глуши: она прибывает в Грецию добровольно, с четким маршрутом и рюкзаком, полным протеиновых батончиков. Тем не менее игра заставляет ее собирать дикие травы и варить на костре странные похлебки из мха.

Почему мы вообще "выживаем", питаясь собранной в дикой природе едой, приготовленной в котелке? Лара не оказалась здесь в ловушке, она сама добралась до этих руин, предположительно, на арендованном джипе. Она опытный исследователь, у которого был бы тщательно составленный маршрут и сумка, полная протеиновых батончиков и вяленого мяса, она бы не импровизировала, питаясь вареным мхом.

Разработчики пока не комментировали критику внешнего вида блюд отдельно. Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis запланирован на февраль следующего года, и, по словам студии, в текущей демо-версии представлен нефинальный контент. Время на доработку еще есть.