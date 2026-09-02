GameSpot представил новые кадры игрового процесса Tomb Raider Legacy of Atlantis

GameSpot продемонстрировал новые кадры с Ларой Крофт в Tomb Raider Legacy of Atlantis, переосмыслении оригинальной Tomb Raider, вышедшей в 1996 году. Ранее эти кадры демонстрировались за закрытыми дверями на Gamescom, где доступ был ограничен для участников презентации. Теперь они опубликованы для всеобщего обозрения, что позволяет более широкой аудитории впервые увидеть этот материал.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.