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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 350 оценок

GameSpot представил новые кадры игрового процесса Tomb Raider Legacy of Atlantis

monk70 monk70

GameSpot продемонстрировал новые кадры с Ларой Крофт в Tomb Raider Legacy of Atlantis, переосмыслении оригинальной Tomb Raider, вышедшей в 1996 году. Ранее эти кадры демонстрировались за закрытыми дверями на Gamescom, где доступ был ограничен для участников презентации. Теперь они опубликованы для всеобщего обозрения, что позволяет более широкой аудитории впервые увидеть этот материал.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis запланирован на 12 февраля 2027 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК.

Геймплей 5
10
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Mean Kendal

Козлопасы из пустыни наиграются в такие игры и потом прут по европам, жмут тамошних кур, а эти особо и не чешутся, только доносится, что казахи с русскими дают пастухам отпор.

4
AndruhaGruz

На первый взгляд кажется что 50% игры сделал ИИ

3
_RedLion_

Горяча чертовка

saa0891

Костюм на превьюшке просто бомба.

Kenn1y

Руки у неё кажутся слишком длинными, когда карабкается, ну и достаточно накаченными.