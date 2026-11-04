Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis обсудили возможные ремейки Tomb Raider 2 и 3

Как сообщает французский игровой портал Gameblog, после комментариев разработчиков из студии Flying Wild Hog возникли разговоры о возможном создании ремейков Tomb Raider 2 и Tomb Raider 3. В ходе интервью, состоявшегося на мероприятии в честь 30-летия серии Tomb Raider в Дерби (Англия), арт-директор проекта Tomb Raider: Legacy of Atlantis Арек Томашевски затронул тему компромиссов, неизбежных в процессе разработки игр.

Томашевски отметил: «Думаю, к тому моменту, когда мы доберёмся до Tomb Raider 3, нам придётся это сделать». В Gameblog истолковали это высказывание как намёк на то, что в студии, возможно, рассматривают возможность выпуска новых ремейков.

В материале также упоминается более раннее интервью Gameblog, записанное на выставке Gamescom 2026, в котором руководитель разработки Tomb Raider: Legacy of Atlantis Рауль Сикейра выразил заинтересованность в создании ремейка Tomb Raider 2. Сикейра добавил, что команда с радостью взялась бы за такой проект, если бы решение зависело только от них.

При этом в Gameblog подчёркивают, что их интерпретация слов Томашевски носит лишь предположительный характер и не является официальным подтверждением работы над другими ремейками. Ни Flying Wild Hog, ни Crystal Dynamics пока не анонсировали ремейки Tomb Raider 2 или Tomb Raider 3, поэтому данная информация остаётся на уровне догадок.

Релиз Tomb Raider: Legacy of Atlantis — переосмысления оригинальной игры 1996 года — запланирован на 12 февраля 2027 года. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.