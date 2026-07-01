Анонсировано физическое издание Tomb Raider Definitive Edition для Switch 2 с ледорубом и картой

Издательство Limited Run Games представило пятое по счету коллекционное издание в линейке для новой консоли Nintendo Switch 2. Им станет расширенная версия приключенческого экшена Tomb Raider Definitive Edition.

В состав Collector's Edition, помимо самого картриджа, войдут диск с официальным саундтреком, металлический кейс (стилбук), детальная карта таинственного острова Яматай, а также фирменный брелок в форме знаменитого ледоруба Лары Крофт.

Сюжет Tomb Raider Definitive Edition знакомит игроков с началом пути Лары Крофт. В своей самой первой экспедиции юная исследовательница терпит крушение и оказывается на затерянном острове Яматай. Чтобы выжить и разгадать мрачные секреты этого места, игрокам предстоит вступать в опасные схватки, прокачивать боевой арсенал, улучшать снаряжение и преодолевать суровые ловушки дикой природы.

В описании релиза отмечается, что переиздание для новой платформы получит заметно обновленную графику. Прием предварительных заказов уже стартовал, но продлится строго ограниченное время — оформить покупку можно до воскресенья, 2 августа 2026 года (до 23:59 по восточному времени). Для минималистов выйдет стандартное издание, включающее только игру и буклет.