Embracer Group: Tomb Raider Legacy of Atlantis находится на этапе финальной отладки и тестирования

Релиз приключенческого экшена Tomb Raider Legacy of Atlantis состоится только после выполнения ряда предрелизных задач. Об этом в ходе презентации квартального отчета Embracer Group сообщил генеральный директор холдинга Фил Роджерс. По его словам, сейчас команды из Flying Wild Hog и Crystal Dynamics сосредоточены на технической стороне проекта: оптимизации производительности, устранении багов, плейтестах и финальной калибровке геймплея. Главная цель разработчиков на текущий момент — полностью утвердить финальный состав игрового контента в кратчайшие сроки.

Глава компании подчеркнул, что упор на предрелизную полировку соответствует стандартам ведущих AAA-команд индустрии:

Впереди еще много рубежей. Как это всегда бывает с играми, требуется определенный уровень оптимизации, проведение плейтестов, отладка, контроль качества и финальная настройка. Нам нужно зафиксировать контент как можно скорее. По такой схеме работают все студии мирового класса, включая 4A, Eidos Montreal и наших партнеров. Мы продвигаемся по этим этапам шаг за шагом.

Проект представляет собой современное видение самой первой части франшизы Tomb Raider. Сюжет оригинала получит значительное расширение и поможет органично связать дебютную экспедицию Лары Крофт с последующими событиями знаменитой серии. Игрокам предстоит посетить Египет, Грецию, Перу и затерянный средиземноморский остров, чтобы собрать воедино осколки древнего артефакта под названием Наследие. Разработчики обещают полностью сохранить дух первооткрывательства классики, совместив его с современными игровыми механиками и передовой графикой.

Выход игры запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также для консоли Nintendo Switch 2.