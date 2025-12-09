К Tomb Raider 2013 в Steam добавили подзаголовок Game of the Year Edition и раздали все DLC бесплатно

Пока распространяются слухи о возможном анонсе ремейка Tomb Raider на TGA 2025, Tomb Raider 2013 получила неожиданное обновление в Steam, намекающее на конкретные новости о серии игр о Ларе Крофт.

Как оперативно сообщил Okami13_ в X|Twitter, страница Tomb Raider в Steam, приключенческого боевика, выпущенного Square Enix в 2013 году и положившего начало трилогии перезапуска серии, недавно была обновлена ​​двумя крупными обновлениями. Первое касается названия игры, которое из обычного Tomb Raider до превратилось в Tomb Raider Game of the Year Edition с раздачей всех DLC, а второе связано с изменением обложки.

Возможно, игра готовится к переизданию, анонс которого ожидается на предстоящей выставке TGA 2025. Также возможно, что Square Enix планирует обновлённые издания Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, которые завершают трилогию перезапуска.

Это может сопровождаться недавно появившимся слухом о ремейке оригинальной игры серии, который, как сообщается, будет представлен на игровом мероприятии, организованном Джеффом Кили. На данный момент нам остаётся только ждать, чтобы узнать, что же на самом деле произойдёт.