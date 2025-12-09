ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 904 оценки

К Tomb Raider 2013 в Steam добавили подзаголовок Game of the Year Edition и раздали все DLC бесплатно

monk70 monk70

Пока распространяются слухи о возможном анонсе ремейка Tomb Raider на TGA 2025, Tomb Raider 2013 получила неожиданное обновление в Steam, намекающее на конкретные новости о серии игр о Ларе Крофт.

Как оперативно сообщил Okami13_ в X|Twitter, страница Tomb Raider в Steam, приключенческого боевика, выпущенного Square Enix в 2013 году и положившего начало трилогии перезапуска серии, недавно была обновлена ​​двумя крупными обновлениями. Первое касается названия игры, которое из обычного Tomb Raider до превратилось в Tomb Raider Game of the Year Edition с раздачей всех DLC, а второе связано с изменением обложки.

Возможно, игра готовится к переизданию, анонс которого ожидается на предстоящей выставке TGA 2025. Также возможно, что Square Enix планирует обновлённые издания Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, которые завершают трилогию перезапуска.

Это может сопровождаться недавно появившимся слухом о ремейке оригинальной игры серии, который, как сообщается, будет представлен на игровом мероприятии, организованном Джеффом Кили. На данный момент нам остаётся только ждать, чтобы узнать, что же на самом деле произойдёт.

Комментарии:  7
Пользователь ВКонтакте

Вот уж игра для которой ремейк не нужен, она и по сей день хорошо выглядит // Кирилл Крючков

2
erkins007

Не особо, она ещё на х360 выходила. Даже кроссовер Райз выглядит уже устаревшей.

Ремастер бы не помешал точно им

1
Who am I really erkins007

Ну современные так называемые игры выглядят ещё хуже

1
Юрий Пенкин erkins007

вообще то она и для xbox one выходила и там графон значительно подтянули, волосы крутые сделали например, а на пк вообще грех жаловаться, но самая топовая версия на пк это из microsoft store просто, а не steam

Пользователь ВКонтакте

Лучше бы сделали ремейк на 1-2 Макс Пейн и подобные хиты, более старые, чем то, что в анонсе // Кирилл Крючков

Fatum Sibir

Так уже давно анонсировали, и первый и второй макс, ждем релиза.

1
Юрий Пенкин Fatum Sibir

а вк дураки вообще видят что ты им ответил?