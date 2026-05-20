Новое обновление добавило технологию симуляции волос TressFX в Tomb Raider на Nintendo Switch 2

Студия Aspyr Media выпустила свежий патч для Tomb Raider Definitive Edition на Nintendo Switch 2. Главным нововведением стала поддержка технологии TressFX, которая использует мощности графического чипа для продвинутой симуляции и рендеринга волос Лары Крофт, а также некоторых эффектов окружения. Разработчики также поделились специальным трейлером, демонстрирующим графические изменения.
Напомним, что сюжет Tomb Raider Definitive Edition рассказывает о самом первом приключении молодой Лары Крофт. После страшного кораблекрушения героиня оказывается на зловещем острове, где ей предстоит освоить навыки выживания.
Игрокам предстоит участвовать в перестрелках, преодолевать препятствия, решать головоломки и прокачивать снаряжение Лары. Издание Definitive Edition создавалось как графический апгрейд для
актуального поколения платформ, поэтому предлагает повышенную детализацию моделей и улучшенные визуальные эффекты.
Агушикам это надо? Там же мультяшный марио вызывает щенячий восторг))
А на ПК этот апгрейд завезут? Или мы так и будем бегать с деревянными волосяндрами.
