Новое обновление добавило технологию симуляции волос TressFX в Tomb Raider на Nintendo Switch 2

Студия Aspyr Media выпустила свежий патч для Tomb Raider Definitive Edition на Nintendo Switch 2. Главным нововведением стала поддержка технологии TressFX, которая использует мощности графического чипа для продвинутой симуляции и рендеринга волос Лары Крофт, а также некоторых эффектов окружения. Разработчики также поделились специальным трейлером, демонстрирующим графические изменения.

Напомним, что сюжет Tomb Raider Definitive Edition рассказывает о самом первом приключении молодой Лары Крофт. После страшного кораблекрушения героиня оказывается на зловещем острове, где ей предстоит освоить навыки выживания.

Игрокам предстоит участвовать в перестрелках, преодолевать препятствия, решать головоломки и прокачивать снаряжение Лары. Издание Definitive Edition создавалось как графический апгрейд для

актуального поколения платформ, поэтому предлагает повышенную детализацию моделей и улучшенные визуальные эффекты.