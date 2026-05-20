Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 7 065 оценок

Новое обновление добавило технологию симуляции волос TressFX в Tomb Raider на Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

Студия Aspyr Media выпустила свежий патч для Tomb Raider Definitive Edition на Nintendo Switch 2. Главным нововведением стала поддержка технологии TressFX, которая использует мощности графического чипа для продвинутой симуляции и рендеринга волос Лары Крофт, а также некоторых эффектов окружения. Разработчики также поделились специальным трейлером, демонстрирующим графические изменения.

Напомним, что сюжет Tomb Raider Definitive Edition рассказывает о самом первом приключении молодой Лары Крофт. После страшного кораблекрушения героиня оказывается на зловещем острове, где ей предстоит освоить навыки выживания.

Игрокам предстоит участвовать в перестрелках, преодолевать препятствия, решать головоломки и прокачивать снаряжение Лары. Издание Definitive Edition создавалось как графический апгрейд для
актуального поколения платформ, поэтому предлагает повышенную детализацию моделей и улучшенные визуальные эффекты.

Barred

Агушикам это надо? Там же мультяшный марио вызывает щенячий восторг))

1
Anti-Obama

А на ПК этот апгрейд завезут? Или мы так и будем бегать с деревянными волосяндрами.

QueasyRush

пимико