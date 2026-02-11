ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 972 оценки

Появились новые скриншоты Tomb Raider для iOS и Android, демонстрирующие графику мобильного порта

Gruz_ Gruz_

Студия Feral Interactive опубликовала свежую порцию скриншотов мобильного порта Tomb Raider (2013), релиз которого на iOS и Android состоится уже завтра, 12 февраля 2026 года. На скриншотах продемонстрированы локации острова Яматай и обновленный интерфейс, адаптированный под сенсорные экраны.

Мобильная версия от Feral Interactive — это полное издание (Definitive Edition), которое включает основную игру и все 12 дополнений: новые костюмы, улучшения оружия и бонусную гробницу с испытаниями. Управлять персонажем можно любым удобным способом: игра поддерживает не только тачскрин, но и внешнюю периферию — от контроллеров до клавиатур с мышками (для iPadOS и Android). На совместимых устройствах также появится прицеливание с помощью гироскопа и расширенные настройки графики для выбора между качеством и производительностью.

+ ещё 1 картинка

Игра распространяется по премиальной модели (без микротранзакций) по цене $19,99. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от региона.

19
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
Tommy451

выглядит убого, что не удивительно

14
Giggity

твой тел просто не потянет , вот и бесишься 🤣

5
Tommy451 Giggity

я в 2013 играл, зачем мне в 2026 в принципе играть в это на телефоне? еще и с порезанной графикой и убогим сенсорным управлением

6
Giggity Tommy451

Для тебя это наверно будет шок, но это всё делается не ради тебя одного 🤣🤣🤣

7
agula98

А ведь раньше что бы поиграть в Tomb Raider 2013 нужно было иметь топ пк с gtx 780ti а ща достаточно любого ксяоми за 10к. Не удивлюсь если еще лет 5 пройдет и какой-нибудь актуальный снапдрегон будет рвать 4090

6
ant 36436

gtx 780ti это для максималок в FHD, а поиграть можно было и поскромнее. Это последующие две бенчмарками стали.

4
SkyGame

Что-то я сомневаюсь что смарт за 10к потянет эту игру на максимальных прессетах в 60 кадрах.

1
FamousAdriel

Чел, ты откровенно врешь. Я на 660 gtx проходил игру на высоких тогда, и она шла 60+ фпс. На ютубе можешь ввести "Tomb Raider 2013 GTX 660 Recommended Settings", и это подтвердит мои слова.

1
OzyWoozy

Лучшая часть трилогии, как по мне, хотя визуально, конечно, чувствуется старость игры.

3
ant 36436

Игра проходняк на троечку, а как перезапуск Томб Райдер на тройку с минусом.

5
OzyWoozy ant 36436

Да перезапуск вышел далёк от оригинал, ну да, любители отстреливать волков, дёргать рычаги и толкать камни могут остаться не довольны, но как самостоятельная игра она не плоха, тем более для 13го года, баллов шесть похоже на правду, но три - попахивает личной неприязнью, а не оценкой игры как таковой.

ant 36436 OzyWoozy

- Сюжет уровня "нажрались плохих грибов"

- Линейное прохождение с полуавтоматическим паркуром (лезем в гору, потом скатываемся как еж Соник. Повторяем н-цать раз)

- Абсолютно никакие боссы полностью завязанные на qte

- Гробницы в виде небольшой пещерки с загадкой уровня детсада.

+ Первая нормальная боёвка в серии

По итогу похоже что перехвалил - попахивает чемоданами😁

(Кстати оценка 3 из 5 была. Загугли что означает фраза "на троечку")

FairUlu

Вполне нормально.

2
LankyWeaver

наконецт мобильный гейминг уровня ps3))))