Появились новые скриншоты Tomb Raider для iOS и Android, демонстрирующие графику мобильного порта

Студия Feral Interactive опубликовала свежую порцию скриншотов мобильного порта Tomb Raider (2013), релиз которого на iOS и Android состоится уже завтра, 12 февраля 2026 года. На скриншотах продемонстрированы локации острова Яматай и обновленный интерфейс, адаптированный под сенсорные экраны.

Мобильная версия от Feral Interactive — это полное издание (Definitive Edition), которое включает основную игру и все 12 дополнений: новые костюмы, улучшения оружия и бонусную гробницу с испытаниями. Управлять персонажем можно любым удобным способом: игра поддерживает не только тачскрин, но и внешнюю периферию — от контроллеров до клавиатур с мышками (для iPadOS и Android). На совместимых устройствах также появится прицеливание с помощью гироскопа и расширенные настройки графики для выбора между качеством и производительностью.

Игра распространяется по премиальной модели (без микротранзакций) по цене $19,99. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от региона.