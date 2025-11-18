ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 894 оценки

Tomb Raider: Definitive Edition неожиданно вышла на Switch и Switch 2

Gruz_ Gruz_

Обладатели консолей Switch, которые давно мечтали сыграть в Tomb Raider: Definitive Edition — то есть ремастер перезапуска Tomb Raider 2013 года — но не могли этого сделать из-за его недоступности, могут порадоваться. Сегодня издательство Aspyr и студия Crystal Dynamics неожиданно выпустили нативную версию на Switch и Switch 2.

Помимо оригинальной игры, оптимизированной для консолей Nintendo, в это издание включены многопользовательские режимы для восьми игроков и все ранее выпущенные DLC: шесть дополнительных костюмов для Лары, восемь карт и четыре дополнительных персонажа для мультиплеера. Помимо этого, в издание также входят цифровой комикс Tomb Raider: The Beginning от Dark Horse, мини-артбук Tomb Raider: The Art of Survival и и серию видеороликов разработчиков «Final Hours of Tomb Raider».

Tomb Raider: Definitive Edition уже доступна в Nintendo eShop по цене $20.

9
6
Комментарии:  6
Gords

Не прошло и деся... А, нет, прошло.

2
Azimut zvuk

Вау!!!Это самая неожиданная новость за все время!!!

1
SoRaS3

Оо. Ларка на Свиче.Прикольно.

1
K0t Felix

Вот и на улице владельцев Нины, случился праздник

Abarmot90

В Польском eShop нет(((

kotasha

Не советую у нинки ничего покупать те ещё жиды.