Tomb Raider: Definitive Edition неожиданно вышла на Switch и Switch 2

Обладатели консолей Switch, которые давно мечтали сыграть в Tomb Raider: Definitive Edition — то есть ремастер перезапуска Tomb Raider 2013 года — но не могли этого сделать из-за его недоступности, могут порадоваться. Сегодня издательство Aspyr и студия Crystal Dynamics неожиданно выпустили нативную версию на Switch и Switch 2.

Помимо оригинальной игры, оптимизированной для консолей Nintendo, в это издание включены многопользовательские режимы для восьми игроков и все ранее выпущенные DLC: шесть дополнительных костюмов для Лары, восемь карт и четыре дополнительных персонажа для мультиплеера. Помимо этого, в издание также входят цифровой комикс Tomb Raider: The Beginning от Dark Horse, мини-артбук Tomb Raider: The Art of Survival и и серию видеороликов разработчиков «Final Hours of Tomb Raider».

Tomb Raider: Definitive Edition уже доступна в Nintendo eShop по цене $20.