Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider убрали из подписки Xbox Game Pass

В связи с плановым обновлением библиотеки Xbox Game Pass, 30 июня из сервиса были удалены проекты Tomb Raider (2013) и Rise of the Tomb Raider. Данные изменения затронут версии для консолей, ПК и облачной платформы. При этом обе игры останутся доступны для прямой покупки в цифровом магазине Xbox.

Tomb Raider открывает «Трилогию выживания» и показывает превращение юной, неопытной Лары Крофт в сильную духом героиню. В улучшенной версии для современных консолей разработчики обновили графику и повысили детализацию мира. Игрокам предстоит исследовать загадочный остров, сражаться с врагами, прокачивать снаряжение и осваивать элементы выживания.

Вторая часть серии, Rise of the Tomb Raider, расширяет идеи оригинала. В сиквеле появились новые локации, более глубокая система прокачки и доработанная боевая механика. Над сюжетом игры работала сценаристка Рианна Пратчетт, саундтрек написал Бобби Тахури, а роль Лары Крофт снова исполнила актриса Камилла Ладдингтон.